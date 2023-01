Activistas exigen despenalización del aborto en Chiapas

A-AA+

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., enero 12 (EL UNIVERSAL).- Organizaciones feministas y de mujeres exigieron la despenalización del aborto y campañas de información sobre salud sexual y derechos reproductivos en Chiapas. En la apertura de la campaña estatal por el derecho al aborto en el estado, las activistas dijeron que la Legislatura local está obligada a legislar con perspectiva de derechos humanos y armonizar las leyes de la entidad con los tratados internacionales suscritos por México y con las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las mujeres realizaron una conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez en la que advirtieron que si continúa negándose el reconocimiento a los derechos de las mujeres chiapanecas, el movimiento amplio y organizado no dejará de pugnar para acceder a la justicia reproductiva y "la autonomía de sus vidas". "Demandaremos a las autoridades corruptas que han obstaculizado nuestro acceso a los derechos humanos", afirmaron. El pronunciamiento exigió mayor información en escuelas sobre el programa de aborto seguro que se ofrece en hospitales públicos, y que cada acción realizada sea con perspectiva de género.

El aborto, puntualizó, se debe despenalizar en Chiapas por todas las mujeres que siguen regidas por los usos y costumbres; por las que están en condición de tránsito, por todas las mujeres víctimas de violencia sexual y revictimización. Chiapas registra la tasa global de fecundidad más alta de todos los estados del país y está situación tiene una relación proporcional con el rezago en salud y educación.

Además es la segunda entidad con la tasa de fecundidad en adolescentes más alta del país, incluidas niñas, de entre 9 y 14 años. En Chiapas se registra el 7 por ciento de las defunciones maternas en el país, cuyo 16 por ciento fue en niñas y adolescentes; del porcentaje de muertes por aborto, el 21 por ciento fueron menores de edad.

Las activistas agregaron que el aborto es un tema de salud pública porque el Estado, al no reconocer ni garantizar tales derechos, propicia que las mujeres aborten en condiciones inseguras. Y además que no cuenten con acceso a redes feministas, de mujeres, de parteras y de acompañamiento; uno de los derechos básicos como es el acceso a la información, "nos es negado", denunciaron.

Las organizaciones, entre ellas la Campaña Estatal por el Derecho al Aborto en Chiapas y la Colectiva Feminista Universitaria Rosa de Luxemburgo, destacaron que las tzotziles, tzeltales y choles de los Altos de Chiapas abortan, "desde sus propias realidades y posibilidades". Es esas comunidades es tabú hablar de derechos sexuales y reproductivos, porque los usos y costumbres no lo permiten. Incluso se les niega acceder a métodos anticonceptivos y a la salud sexual y reproductiva.

En esa región de pueblos originarios, indicaron, se concentra un alto índice de embarazos de niñas y adolescentes, de entre 9 y 14 años, que dan a luz por vez primera, "muchas veces" por violaciones. Incluso, sus esposos son los violadores, porque se les obliga a casarse o vivir con una pareja sin su consentimiento o aceptación.