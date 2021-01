"Actuaremos de inmediato para subsanar vacío de vacunas"

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) celebró la decisión del gobierno federal de permitir a las empresas privadas y gobiernos locales la compra de vacunas contra el Covid-19, y anunciaron que actuarán de inmediato para subsanar el vacío.

A través de mensajes en su cuenta de Twitter, los gobernadores panistas adelantaron que construirán un esquema de cooperación público-privado para adquirir y aplicar vacunas.

Incluso dijeron que recurrirán a todas las instancias para proteger a la gente.

"Si en efecto se levanta la prohibición a estados y empresas, actuaremos de inmediato para subsanar el vacío. Juntos, en @GOAN_MX, construiremos un esquema de cooperación público privado para adquirir y aplicar vacunas. Recurriremos a todas las instancias para proteger a la gente", postearon los nueve gobernadores panistas.

En un segundo mensaje, los gobernadores de Acción Nacional dijeron que ante la tragedia humanitaria que implica el repunte de la pandemia urge corregir el Plan Nacional de Vacunación.

Y dijeron que el gobierno federal, debe recurrir a los estados y al sector privado, pues en enero, solamente se llevan 285 mil contagios y 20 mil muertos, por lo que es tiempo de actuar ya.

"Ante la tragedia humanitaria que implica el repunte la pandemia, urge corregir el Plan Nacional de Vacunación. Se debe recurrir a los estados y al sector privado. Llevamos 285,189 contagios y 20,367 fallecimientos solo en enero. ¡Es tiempo de actuar ya!", postearon los panistas.

Federalistas

Por su parte los 10 gobernadores de la Alianza Federalista aseguraron que esperan que la autorización para la compra de la vacuna no incluya trámites que compliquen su adquisición.

A través de su cuenta en Twitter, los federalistas dijeron que la salud y vida de los mexicanos no debe usarse con fines políticos.

"La #AF respalda la petición del gobernador de #NL, @JaimeRdzNL al Presidente; esperando que la autorización para comprar la vacuna no incluya trámites que compliquen la adquisición a Estados y sector privado. La salud y la vida de los mexicanos no debe usarse con fines políticos", postearon los federalistas.