Acuerdos con Morena y gobierno, en temas que beneficien al país, aseguran en coalición Va por México

Las dirigencias del PAN, el PRI y el PRD, integrantes de la coalición Va por México, descartaron cualquier posibilidad de negociar con Morena para que el partido en el gobierno logre la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y pueda aprobar reformas constitucionales lesivas para el país, aunque expresaron su disposición al diálogo constructivo, por el bien del país.

En conferencia de prensa conjunta, los líderes de los tres partidos opositores, el panista Marko Cortés, el priísta Alejandro Moreno y el perredista Jesús Zambrano, afirmaron que a partir de septiembre integrarán una coalición unida, fuerte y firme en el Congreso.

El presidente del PRI aceptó que su partido podría entrar en acuerdos particulares con Morena, como lo dejó entrever en su mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero solo si se trata de asuntos benéficos para el interés nacional.

"Seremos un bloque homogéneo que defienda al país y a las instituciones", aseguró, al tiempo de puntualizar que estarán abiertos al diálogo y a la construcción de consensos en beneficio del país.

"Cuando haya una iniciativa buena, una propuesta buena, una reforma buena para el país que genere empleo, que genere seguridad y oportunidades, nosotros la vamos a apoyar. (...) El construir un bloque opositor es para presentar una agenda legislativa conjunta. Eso no deja de lado que el PRI tenga agenda propia y que nosotros nos sentemos a dialogar con el Presidente de la República y con el gobierno federal. Nos convocan al diálogo, ahí estaremos con ellos para dialogar, para construir y para ver por el bien de México, eso es lo más importante. Al final del camino, nosotros platicamos con todos; diálogos en lo público con todos, acuerdos en lo oscuro, con nadie, de cara a la sociedad".

En el mismo tono se pronunció el dirigente panista Marko Cortés. "Yo le contestaría al presidente López Obrador que si quiere construir algo bueno para México, nos busque. Y de hecho se ha tardado, porque en toda la primera mitad de su gobierno no nos ha buscado, no ha querido construir; pero sí quiere destruir, que no pierda el tiempo, el PAN va a estar muy sólido como fracción parlamentaria".

Por otra parte, el presidente de Acción Nacional anunció que instruyó a los Jorge Romero y Santiago Creel, quienes serán parte del nuevo grupo parlamentario blanquiazul en San Lázaro, a iniciar acercamientos y diálogos con todas las bancadas para comenzar a identificar puntos de acuerdo y tratar de construir consensos desde ahora.

Por su parte, Jesús Zambrano, presidente del PRD, celebró que la alianza opositora haya logrado el 42 por ciento de los votos en la elección federal, con lo que Morena no podrá desaparecer ni absorber órganos autónomos como el INE, el INAI y el Banco de México.