Acusa "Bronco" que gobierno federal da "cero apoyos" a NL para Covid

El gobernador, Jaime Rodríguez Calderón afirmó que Nuevo León ha recibido "cero apoyos" de la Federación para atender a los pacientes de Covid-19, no obstante que es responsabilidad total del gobierno central hacerse cargo de ese gasto.

Sin embargo, señaló, no espera ningún cambio en esa postura, "porque el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y todo su gabinete siguen empeñados en politizar todo lo que hacen".

Al acompañar al secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, para dar a conocer la actualización de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, Rodríguez Calderón comentó que recibió un mensaje de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde le informó que para el jueves habrá una reunión convocada por la Conago, "por un gobernador que preside la Comisión de Salud".

Al respecto, expresó, "me pareció medio raro, porque tratan de esconder en la Federación su responsabilidad, porque la responsabilidad total de la pandemia es de la Federación, nosotros estamos haciendo y cubriendo todo lo que la Federación no ha hecho". Por ejemplo, dijo, Nuevo León ha realizado más de 350 mil pruebas para detectar Covid-19, y ellos sólo nos han dado 27 mil".

Aseveró que en el caso de los gastos para enfermos covid "hemos recibido cero apoyos y va a seguir siendo así dado que el presidente (López Obrador) y su gabinete siguen empeñados en politizar todo lo que hacen, nosotros hemos dicho que la pandemia es una responsabilidad de todos, y estamos haciendo nuestro esfuerzo, estamos dedicando la mayor parte de los recursos que tenemos en el estado (tres mil cien millones de pesos, según Manuel de la O), y así se lo hemos planteado al presidente, pero él sigue haciendo oídos sordos, prefiere seguir con su plan de construir lo que no va a servirle a México".

No puede ser posible, dijo "El Bronco", "que tengamos que hacer banquetas, puentes u obra pública a veces innecesaria en lugar de conservar la salud de la gente que gobernamos; nosotros hemos tomado esa decisión, y estamos cómo vamos a estar presupuestalmente para seguir sosteniendo el sistema de salud".

Expuso que no espera nada de la Federación "ni siquiera que vengan a darse una vuelta, espero que reaccionen este año y puedan en cierta medida ayudar a los estados, para que sostengamos el sistema de salud que es responsabilidad total de la Federación".

Ante el mensaje que le envió Sánchez Cordero para la reunión del próximo jueves, dijo el gobernador, "voy a ver todavía qué tan efectivas son esas reuniones porque ahí nadie resuelve nada si no tiene el visto bueno del presidente, y nosotros lo que queremos es reunirnos con el presidente".

La presencia de Rodríguez Calderón vía zoom durante la rueda de prensa de actualización diaria de casos covid-19, fue para anunciar junto con el tesorero Carlos Garza, que entre este lunes y mañana, quedará cubierto el mes de aguinaldo que el gobierno estatal salió debiendo en diciembre a los maestros de la Sección 50 del SNTE y una quincena a los servidores públicos estatales.

En total serán unos 36 mil trabajadores de la educación y burócratas estatales los que recibirán el adeudo por un monto global cercano a los 500 millones de pesos, que se reunieron con los impuestos que pagaron los contribuyentes en los primeros días del nuevo año.