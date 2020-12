Acusa despojo; busca que caso lo atraiga la Suprema Corte

Una mujer que asegura haber sido víctima de fraude por parte del banco HSBC y que ahora corre peligro de perder su casa, busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conozca y resuelva en definitiva su caso.

Teresa González Balcázar afirma que HSBC pretende ejecutar un "despojo legalizado" de la vivienda que adquirió originalmente con Hipotecaria Su Casita, debido a que el banco asegura que es cesionario de la cartera contratada con la prestamista hoy extinta.

González Balcázar adquirió su casa en 2006 con Hipotecaria Su Casita y hasta 2011 realizó puntualmente sus pagos.

Sin embargo, ese año su hijo de 19 años fue asesinado en las inmediaciones de su casa y ella comenzó a recibir diversas amenazas de muerte, razón por la que decidió salirse de ahí junto con su familia.

Esto provocó un retraso en los pagos con la hipotecaria y para 2014, año en que regresó a su casa, intentó regularizar sus pagos, pero se le informó que la cuenta a la que pretendía depositar había sido dada de baja. Para octubre de 2019, el banco HSBC le demandó la terminación anticipada de su contrato del crédito hipotecario que firmó con Hipotecaria Su Casita, pues el banco afirma que es cesionario de la cartera de esta última empresa financiera.

La demanda fue conocida por el Juez Décimo Tercero Civil en la Ciudad de México; a pesar de ello, la Consejería Jurídica capitalina le negó a Teresa González la asignación de un abogado de oficio, bajo el argumento de que tiene su domicilio en Chicoloapan, Estado de México.

Cuando pudo nombrar abogados, la mujer pidió desconocer a HSBC como su nuevo acreedor, pero el juez desestimó la petición y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil, simplemente se negó a estudiar su solicitud de amparo.

"Yo tengo entendido que eso está mal, porque estudiar la legitimación es de cajón, ellos, el juez y los magistrados, están obligados a hacerlo y no es necesario que uno lo pida o lo alegue; y pues si uno, que está negado para estos temas, es capaz de darse cuenta, con mayor razón ellos que son las autoridades debieron advertirlo, no puedo creer que no se hayan dado cuenta", subrayó Teresa González Balcázar.

Por ello, en la revisión solicitó llevar el asunto a la Corte, y espera que ejerza su facultad de atracción y que los ministros declaren que tanto el juez local como el tribunal de amparo actuaron ilegalmente y que están obligados a estudiar de oficio todas las pruebas con las que, asegura, se acredita que Fideicomiso Irrevocable HSBC no tiene derecho a cobrarle el crédito que ella firmó con Hipotecaria Su Casita.

"No tengo certeza jurídica de que quien hoy pretende ejecutar la terminación anticipada del contrato de crédito con garantía hipotecaria que otorgué originalmente con Hipotecaria Su Casita, sea un usurpador y defraudador", añadió.

Los representantes legales de Teresa González hicieron llegar el caso al presidente Andrés Manuel López Obrador

"Aportar no es lo mismo que ceder formalmente el crédito; entonces, no hay certeza jurídica en mi caso, y así no se vale venir a despojar de la vivienda, menos en un momento tan crítico como la emergencia sanitaria que estamos viviendo por el Covid 19. No me niego a pagar, pero que en todo caso venga el acreedor legitimado", señaló.