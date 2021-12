Acusación contra secretario técnico de la Jucopo se hizo con base en conjeturas, según expediente

La Fiscalía General del Estado de Veracruz afirmó que José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, fue el autor intelectual del homicidio de Remigio Tovar Tovar, excandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera; sin embargo, en la orden de aprehensión, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, la fiscalía no estableció el motivo por el cual interesaría a Del Río Virgen colocar a Omar Ramírez Fuentes como candidato sustituto, ni mencionó ningún vínculo entre aquel y los perpetradores del delito.

Al solicitar la orden de aprehensión contra Del Río, la fiscalía afirmó que supuestamente ordenó la muerte de Tovar para poner como candidato sustituto a su coordinador de campaña, Omar Ramírez, pero en la orden omite mencionar el motivo que el funcionario habría tenido, ni a quién pidió perpetrar el delito.

La fiscalía presentó como pruebas diversas entrevistas, informes policiales y dictámenes periciales sobre la fecha, hora y circunstancias en las que Tovar fue asesinado, el pasado 4 de junio de 2021.

Uno de los entrevistados fue Omar Ramírez Fuentes, quien al día siguiente del homicidio fue designado como sustituto del candidato.

Entre las entrevistas, están las de integrantes del Comité Estatal de Movimiento Ciudadano, que refirieron que Del Río Virgen, como integrante de la Comisión Nacional de Candidaturas del partido, llegó al día siguiente del homicidio a requerir la designación de un sustituto.

Que mientras los integrantes del comité esbozaban algunos nombres, fue Del Río quien propuso directamente a Omar Ramírez y, supuestamente, les exigió autorizar esta designación.

"Se advierte que José Manuel del Río Virgen, al tener un alto cargo en el partido Movimiento Ciudadano, planeó el hecho delictivo... Ello, con probable finalidad de designar como candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, Veracruz, a Omar Ramírez Fuentes, con quien ya podía haber existido un contubernio para tal hecho", indicó la fiscalía ante el juez de Control que ordenó detener al funcionario federal.

Los testigos también refirieron que Del Río Virgen redactó un documento que hizo firmar a los integrantes del comité, en el que declaran que la designación se realizó por consenso.

Este fue el único elemento utilizado por la fiscalía para afirmar que probablemente el secretario técnico de la Jucopo en el Senado tenía interés en la muerte del candidato de Movimiento Ciudadano.

Según la fiscalía, Del Río invitó a Tovar Tovar a participar en la elección porque era querido por la comunidad de Cazones y, por tanto, era el candidato idóneo y con mayores posibilidades de obtener el voto popular.

"Era necesario establecer que la muerte de Remigio Tovar Tovar sucediera días antes de la jornada electoral, para tener las facilidades de elegir a quien fuese uno de los participantes del delito, para suplirlo y crear la posibilidad de justificación para hacer creer que dicha designación se llevó a cabo en acuerdo con la planilla del finado", relató la fiscalía.

El pasado 22 de diciembre, elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvieron en Cosamaloapan a Del Río Virgen, por el presunto delito de homicidio, cometido en contra de un candidato del partido Movimiento Ciudadano. Esa misma noche, un juez de Control legalizó la detención y dictó un año de prisión preventiva.

Este lunes se llevará a cabo la continuación de la audiencia inicial, donde la defensa aportará pruebas. El martes, a las 13:20 horas vence el término constitucional para que el juez defina si lo vinculan o no a proceso.

"Son conjeturas, la imputación está defectuosa... El Ministerio Público nada más menciona cómo ejecutan a un candidato y luego le echa la culpa a nuestro defendido como autor intelectual sin cumplir con los requisitos de la ley que es cómo lo planeó, con qué autores materiales, etc.", comentó en entrevista el abogado José Isabel Luna, integrante de la defensa de Del Río Virgen.

Indicó que, según la imputación de la fiscalía, el Ministerio Público local apuntó a su cliente porque luego de la designación de Omar Ramírez como candidato sustituto, Del Río comentó: "Ojalá ya no se ponga feo", frase que fue utilizada en contra del funcionario.

"Esta forma de imputar rompe y ofende el Código Nacional de Procedimientos Penales porque tiene reglas claras y no se puede imputar con base en conjeturas", añadió. La defensa estableció: "Además, ningún testigo señala a nuestro defendido como probable responsable".

Este lunes a las 15:00 horas se realizará la continuación de la audiencia inicial del secretario técnico de la Jucopo en el Senado para definir su situación jurídica.