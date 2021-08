Acusan a alcaldes de oposición de montar "un show" para victimizarse

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 30 (EL UNIVERSAL).- El senador de Morena César Cravioto acusó a los alcaldes y alcaldes capitalinos electos de oposición de "montar un show mediático" afuera del Congreso de la Ciudad de México para responsabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum de golpeador y represor.

El legislador, suplente de Martí Batres en el Senado de la República, descalificó los videos que circularon en redes sociales, en los que aparecen Lía Limón con sangre en el rostro y ediles del PAN acusando que los granaderos los golpearon y les dieron descargas eléctricas.

Aseguró que todo se trató de un montaje, ya que fue la propia presidenta de la mesa directiva, qué es panista, la que pidió la fuerza pública.

"Hay videos donde ella está empujando justamente, ella está queriendo pasar cuando insisto, era tan fácil hacer una llamada al secretario de Gobierno y decir 'oiga, por dónde podemos entrar'.

"No, ella empuja, y por cierto que en esos videos no se ve cómo sale ensangrentada, hay un vídeo de hecho donde parece que con una gente que está al lado y sin querer esa persona le da un codazo a ella, pero no hay un solo video donde se observe que la policía la agreda, todo lo contrario, ella es la que empuja a la policía para pasar".

El senador Cravioto reprobó la actuación de los alcaldes electos de la Ciudad de México, al querer victimizarse, cuando pudieron haber evitado cualquier tipo de escándalo, pues tienen los canales de comunicación abiertos con el gobierno capitalino.

"Pero pues de cuándo acá un alcalde tiene que empujar para pasar. Pueden hablar para decir por dónde pasamos, tienen la mesa directiva del Congreso de la ciudad, pues era muy fácil hablarle a la presidenta de ese Congreso, que fue la que pidió la fuerza pública, para que estuvieran acordonando el Congreso, le pudo haber hablado. Ellos pidieron la fuerza pública y montaron todo este show para luego decir que fue el gobierno de la ciudad", insistió.

Dijo que sorprende la actitud de los alcaldes opositores, quienes aseguran que no hay interlocución con el gobierno de la ciudad, cuando ya tienen agendada una próxima reunión con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y lo que quieren es enrarecer el ambiente político.

César Cravioto lamentó que en lugar de estar ocupados en los preparativos de sus tomas de posesión, los alcaldes electos se distraigan en este tipo de cosas.

"Yo le preguntaría a la gente que vive en el Pedregal, en San Ángel, en Las Águilas, en la Condesa, en la Roma, en la Del Valle, que votaron por estos alcaldes, si votaron por ellos para que se la pasaran haciendo desmanes en la Ciudad de México en lugar de que deberían estar concentrados en trabajar porque ya están a punto de tomar posesión", manifestó.

El senador morenista dijo que el caso del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, es doblemente criticable, "porque él está en funciones y fue reelegido, se le paga por estar atendiendo en su alcaldía y se la pasa más en la grilla que en la gobernabilidad de su alcaldía".

Lía Limón hizo un 'papelón' en el Congreso de CDMX

Luego de que la mañana de este lunes fueran agredidos ocho alcaldes de oposición en las afueras del Congreso de la Ciudad de México, entre ellos la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, señaló que los hechos acontecidos fueron un "papelón" por parte de la alcaldesa electa.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Citlalli Hernández indicó que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se encontraba en una reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios PAN-PRI-PRD del Congreso capitalino y que a Limón "la dejaron en la calle provocando a policías".

"Qué papelón el de Lía Limón. Mientras coordinadores de los GP estaban reunidos con el Secretario de Gobierno, a ella la dejaron en la calle provocando a policías -lamento sus heridas, que habrá que saber si fueron hechas entre sus acompañantes o por policías-. No se deje", aseveró.

La lucha con la oposición en el Congreso. En punto de las 10:00 horas alcaldes de oposición fueron agredidos y se les impidió ingresar al Congreso de la Ciudad de México, minutos después de iniciar la sesión extraordinaria lograron entrar a dicha reunión, aunque en el área de invitados.

Luego de que pasaran lista los 55 de 66 legisladores locales, por más de una hora los representantes populares dieron su posicionamiento sobre los hechos violentos ocurridos, donde la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, fue golpeada con el escudo de uno de los policías.

Diputados locales de oposición acusaron la forma de proceder de los uniformados, "porque fueron mandados por la Jefatura de Gobierno para agredir a nuestros compañeros, cuando lo único que buscaban era dialogar sobre los 19 puntos que discutiremos en esta sesión", sostuvieron Víctor Hugo Lobo y Jorge Gaviño, del PRD, que Christian Von Roehrich, Diego y César Garrido, Gabriela Salido y Margarita Saldaña, del PAN.

Condena PRI agresión a Lía Limón y alcaldes electos de la CDMX

El Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, condenó, "con toda la fuerza", las "agresiones ordenadas desde el poder, y ejercidas por la policía de la Ciudad de México", en contra de los alcaldes electos Sandra Cuevas, Lía Limón y Santiago Taboada, así como de la diputada local electa Tania Larios y concejales.

Al manifestar todo su respaldo a las autoridades electas que conforman el bloque de la Unión de Alcaldes de la capital (UNACDMX), el líder nacional del tricolor advirtió que el gobierno de la Ciudad de México tendrá que responder, porque "no vamos a permitir que el ejercicio de la función pública se desvirtúe por el autoritarismo de quienes hoy gobiernan".

En un mensaje en sus redes sociales, el dirigente priísta consideró que el cuerpo policiaco de la Ciudad de México "no es un grupo de choque a disposición del gobierno, para atacar a quienes políticamente le resulten incómodos, ni para agredir a quienes resultaron electos con el voto de los ciudadanos".

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI condenó "enérgicamente" la agresión que sufrieron alcaldes y diputados locales electos de oposición, "por parte del represor Gobierno, que ante su incapacidad de tender puentes de entendimiento, recurre a la violencia".

La dirigencia nacional del Revolucionario Institucional exigió que se investigue este vergonzoso acontecimiento y se castigue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, y patentizó su solidaridad con todos nuestros alcaldes y diputados locales, a quienes les dijo que "no están solos".

En el mismo sentido se pronunció la Secretaria General del partido, Carolina Viggiano, quien además de expresar su solidaridad con los alcaldes y diputados locales agredidos, demandó que "se investigue y sancione a responsables, al tiempo que exhortó a las autoridades capitalinas a reconocer el mosaico democrático que eligió la ciudadanía".