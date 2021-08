Acusan a automovilista de abandonar lugar del choque de motociclistas

En Tiktok se ha difundido el video de una automovilista que supuestamente estuvo implicada en los choques que dejaron siete personas fallecidas en la autopista México-Cuernavaca y la carretera federal de Morelos el domingo pasado, a la altura de Tres Marías.

El video fue subido por otra persona en Tiktok. En las imágenes, presuntamente grabadas por la misma conductora involucrada, se observa que la mujer señala a un automóvil y dice que el conductor fue el culpable del choque. "Éste fue, éste fue el p... que se embarró", dice.

Sin embargo, la misma mujer comenta que "yo me voy con mi madrazo y ni modo". Posteriormente, se sube a su carro y continúa grabando y explica que "hay mucho motociclista" y "venían súper rápido, como a 200 km/h yo dije, Dios mío cuídalos, pero pues es lo que pasa por el exceso de velocidad".

En los comentarios, diversos usuarios critican que la automovilista, a quien no se le ve el rostro, huyó del lugar. El video que se encuentra en Tiktok fue subido por otro usuario, pero no indica cuál es la cuenta origen.

¿QUIÉNES ERAN LOS MOTOCICLISTAS FALLECIDOS EN LA MX-CUERNAVACA?En los cuatro choques fallecieron siete personas. Las autoridades informaron que los fallecidos en la carretera, a la altura de Tres Marías en la curva conocida como "La Pera", fueron Jorge Luis "N", de 29 años de edad, José Alberto "N", de 43 años y una mujer menor de 17 años de edad, los tres procedentes del Estado de México.También, se identificó los cuerpos de Anny Jael "N", de 23 años; Pedro Iván "N", de 34 años y Francisco Ulises "N", de 33 años de edad, provenientes de la Ciudad de México.