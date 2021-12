Acusan a Six Flags de discriminación a pareja gay por besarse

A través de redes sociales un usuario denunció que el parque de diversiones Six Flags México discriminó a sus amigos por besarse en público dentro de las instalaciones.

El acompañante de los afectados compartió un video donde un hombre, quien se presentó como director del parque de diversiones, argumentó que "es una regla, no la puse yo, es de la organización primero que nada, no es a contentillo, es la organización que dice, la tenemos que respetar".

"Revisamos el reglamento con él y no aparece ese inciso", detalló el usuario de Twitter que hizo pública la denuncia.

"Lo que sí dice es que 'no se puede tener actos que atenten contra la moral' de acuerdo a él, un beso gay atenta y uno hetero, no. Basta de permitir que nos discriminen en lugares ´seguros para la comunidad´", explicó.

De acuerdo con el joven, trabajadores del parque amenazaron con sacarlos del parque de diversiones.

"Además nos señalaron, sacaron de la fila y amenazaron con sacarnos del parque por no cumplir el reglamento de "ambiente familiar". Por lo menos 10 parejas en la misma zona estaban besándose pero ellos no fueron señalados ni amedrentados", agregó.

Hasta el momento el parque de diversiones no se ha pronunciado al respecto.