Acusan actos de acoso en sector Salud

Tocamientos a partes íntimas de trabajadoras, besos robados, masturbación, caricias sin consentimiento a pasantes, invitaciones a salir a familiares de pacientes y hasta acoso a donadoras de sangre son algunas de las 20 denuncias por acoso y hostigamiento sexual que se registraron el año pasado en hospitales, institutos y organismos del sector Salud del gobierno federal.

En respuesta a docenas de solicitudes de información, destaca que en prácticamente la mayoría de estos casos no hay ninguna sanción a los presuntos agresores, pues se argumenta que las denuncias no son ratificadas por las denunciantes y porque los Comités de Ética "no tienen la facultad de sancionar".

En algunos casos la "sanción" para los presuntos agresores reside sólo en enviarlos a tomar cursos en materia de ética o cambiarlos de lugar de trabajo. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) informó que el año pasado registró tres denuncias de parte de residentes y trabajadoras, pero también detalla que el 1 de abril de 2020 se recibió "una denuncia por parte de una donadora de sangre del INCMNSZ". Sobre un castigo posible, el instituto informó: "El Comité de Ética no tiene facultad para sancionar".



"Estimula sus órganos genitales para excitarse"

El Instituto Nacional de Perinatología indicó que el año pasado registró una denuncia por acoso y hace tres semanas, el 13 de enero, se denunció "comportamiento inapropiado" por parte de un funcionario, a quien se le señaló de observar material con contenido sexual, pero además realiza "estimulación de sus órganos genitales con el fin de excitarse.

"Se recibe la denuncia por comportamiento inapropiado por parte de un servidor público, consistente en estar constantemente observando material con contenido sexual, así como realizar, en el área de trabajo, a la vista de sus compañeros, la estimulación de sus órganos genitales con fines sexuales de excitación. Aunado a lo anterior, utiliza en sus conversaciones entonaciones y palabras con connotación sexual", indica la solicitud 33002062200027.

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez indicó que se recibió una denuncia por presunto acoso sexual, por hechos acontecidos en los años 2017, 2018 y 2019 en las instalaciones de ese instituto por haber intentado tocar a una persona servidora pública "en zonas pudendas y habiendo logrado impedirlo; además, por haberla acariciado sin su consentimiento".

Indicó que no se han interpuesto sanciones porque el caso todavía se encuentra en etapa de investigación. El Hospital Infantil de México Federico Gómez indicó en la solicitud 330015422000026 que el 3 de junio del año pasado en el Laboratorio de Células Individuales hubo "presuntos actos de hostigamiento sexual hacia una alumna de posgrado" y la sanción al trabajador fue una reubicación física.

Cuatro meses después, el 8 de octubre, en el Departamento de Urología, se reportaron "presuntos actos de hostigamiento sexual hacia una alumna residente del curso de alta especialidad" y detalló que la denuncia se encuentra en seguimiento. En situación similar está la denuncia presentada el 5 de noviembre en el Departamento de Anestesia y Algología en donde se asegura hubo hostigamiento sexual a una médica adscrita.

En el Hospital Juárez se informó que en 2021 se recibió una denuncia en la que se detalla que en el Servicio de Terapia Intensiva residentes manifestaron haber recibido algún tipo de contacto físico por parte de un médico adscrito, como agarrarles la mano, tomarlas por la cintura, "tocar el abdomen, que pase los dedos por la espalda, así como comentarios fuera de lugar sobre el aspecto físico de las residentes".

Los Centros de Integración Juvenil (CIJ) reportaron que en julio del año pasado en Chihuahua un servidor público tuvo "conductas inapropiadas" al abrazar, besar e invitar a salir fuera de la unidad operativa a un familiar de un paciente.