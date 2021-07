Acusan clasismo en críticas a chelerías de Tepito

¿Y para cuándo en la Roma, Condesa y Polanco?, fue la pregunta que surgió en redes sociales luego del fotoreportaje que publicó EL UNIVERSAL sobre el ambiente que se vive en las chelerías de Tepito, donde más de 50 personas se aglomeran para beber alcohol sin las medidas sanitarias necesarias, ante la tercera ola de Covid en CDMX.

Usuarios de redes lamentaron el comportamiento de las personas que se reúnen en diferentes locales de la colonia Morelos para beber cervezas preparadas, pero otros lo hicieron para recriminar que en zonas de mayor nivel económico como Polanco o la Condesa sucede lo mismo.

Rápidamente, el tema generó un debate donde los cibernautas expresaron comentarios clasistas.

Cuestionaron si se trataba de reactivación económica o aglomeraciones innecesarias.

Los internautas afirmaron que este tipo de negocios se popularizaron en el "Barrio Bravo" mucho antes de la pandemia; sin embargo, eso no justificaba que las autoridades permitieran dichas aglomeraciones.

Señalaron que a todos los que asisten a eventos donde se registran aglomeraciones masivas les hace falta empatía ya que la Ciudad se encuentra ante la tercera ola del coronavirus y parace que a ellos no les importa.

También recriminaron que solo se estigmatice a los jóvenes que abarrotan los establecimientos del popular barrio y no las fiestas clandestinas que nunca se detuvieron en la fase más complicada de la pandemia en la capital.

--Revisarán operación de chelerías

Ante estos hechos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se revisará el tema de chelerías que aglomeran más de 40 personas en Tepito, pero que entiende que muchos jóvenes están buscando espacios de convivencia ante la pandemia por lo que pidió que tengan todas las medidas de salud.

A pregunta expresa de que en la zona de Tepito hay chelerías que aglomeran de 40 a 50 jóvenes sin las medidas sanitarias y que incluso hacen shows de strippers, y que no hay presencia policiaca, Sheinbaum dijo que no es tan cierto de que no haya vigilancia en la zona.