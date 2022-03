Acusan de "servilismo" de Semarnat por entregar permiso a minera

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Autoridades municipales y agrarias de comunidades que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos tomaron de manera simbólica las instalaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la ciudad de Oaxaca para protestar contra el permiso ambiental por 12 años que la dependencia otorgó a la empresa Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.

En la protesta recordaron que desde el año 2009 denunciaron ante el gobierno federal las afectaciones al medio ambiente producidas por el proyecto minero "San José" de la minera Cuzcatlán.

Sin embargo, afirmaron que lejos de recibir una respuesta que respetara los derechos territoriales de las comunidades afectadas, el Estado mexicano incurrió en negligencias, omisiones y violencias para favorecer los intereses privados de una empresa extranjera.

"Desalojos violentos, asesinatos y agresiones contra defensores del territorio, contratación de grupos armados, división y polarización comunitaria, contaminación del ambiente, principalmente del agua, invasión de los territorios, entre otras violencias, han sido los ´beneficios´ del proyecto minero en la región de Valles Centrales en los últimos diez años".

Pese a la oposición rotunda de las comunidades, mencionaron que la Minera Cuzcatlán presentó permisos ante la Semarnat para explotar el territorio durante diez años más, es decir, de 2021 a 2031.

Las 12 comunidades que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs entregaron en tiempo y forma a la dependencia encargada de la protección del ambiente sus declaratorias de territorio prohibido para la minería, así como su determinación y exigencia de cancelar el proyecto minero por poner en riesgo la vida, el territorio y el medio ambiente en la región.

Aún así y en pleno proceso de diálogo con las comunidades afectadas, la Semarnat otorgó a la compañía minera 12 años de explotación comercial en los Valles Centrales de Oaxaca el 14 de diciembre de 2021.

"Es importante denunciar que los funcionarios de ésta dependencia negaron el otorgamiento de permisos a la compañía minera hasta enero de 2022, por lo que quisieron burlar y engañar a las comunidades integrantes del Frente, como en sexenios anteriores".

Para las comunidades que integran el Frente No a la Minería, el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación traicionó a las comunidades al autorizar 10 años de explotación de sus territorios, tal como pactaron gobiernos anteriores del PRI y el PAN. El gobierno federal pactó el permiso ambiental en una visita a San Jerónimo Taviche en noviembre de 2021.

"El Frente denuncia que no existe ningún cambio en el país, ya que los permisos desacataron nuestras actas y los argumentos técnicos y ambientales del por qué no se debe proporcionar ningún permiso a compañía Minera Cuzcatlán".

Durante la protesta condenaron y denunciaron lo que calificaron como una actitud servil del gobierno federal y la Semarnat frente a intereses externos, ajenos a las comunidades campesinas e indígenas de Oaxaca.

"Ningún funcionario de la Semarnat es bienvenido en nuestras comunidades. Su actitud servil ante la compañía Minera Cuzcatlán muestra que no existe un cambio verdadero en la política ambiental del país. Nuestras asambleas no olvidan que traicionaron la voluntad popular y violentaron los derechos de los pueblos indígenas al otorgar 10 años de explotación comercial a minera Cuzcatlán", sentenciaron.

Las autoridades municipales y agrarias advirtieron que no permitirán la expansión del proyecto minero San José, ya que no responde a sus intereses, hasta 2022 y que pese al vileza del gobierno federal se mantendrán dignos y firmes.

También exigieron una reunión con la titular de la Semarnat para exigirle que cumpla con sus compromisos y respeten las decisiones de sus comunidades y pueblos.

Las autoridades que participaron en la toma simbólica de la Semarnat son Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, El Llano Sitio Santiago, San Nicolás Yaxe, San Baltazar Chichicapam, San Dionisio Ocotepec; así como miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.