Acusan opacidad en contratos para comprar vacunas anticovid

A-AA+

México, a través de la Secretaría de Salud (Ssa) federal, adquirió vacunas contra Covid-19 a través de siete contratos con diferentes farmacéuticas, pero no se saben cuáles son las características de estos, y lo que implica la gestión de las vacunas; además no hay suficiente evidencia que permita entender qué hizo el gobierno mexicano para acceder a los biológicos, señalaron especialistas en transparencia.

Durante el foro "Vacunas Covid-19 Transparencia y derechos humanos en América Latina", refirieron que durante la pandemia por Covid-19 hubo opacidad en la compra de vacunas y resistencia del gobierno para dar a conocer el contenido de los contratos.

Sin información sobre precio, entregas o planes de compra. Ricardo Alexys Valencia Lara, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dijo que la compra de vacunas ha sido un tema sujeto a muchas cláusulas de confidencialidad entre los proveedores y el gobierno, por lo que no se sabe el precio, las fechas de entrega o los planes de compra.

Aseguró que durante la pandemia hubo un patrón generalizado de escasa transparencia. Detalló que no se encontró un documento que justifique la compra de más de cuatro mil millones de pesos en vacunas, y hubo una publicación tardía y parcial de los contratos para atender la emergencia.

De más de 17 mil solicitudes que identificó el INAI relacionadas con la pandemia, desde enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, se registraron más de mil 400 recursos de revisión, de los cuales, en solo el 15% se confirmó la respuesta del sujeto obligado, explicó.

En su turno, Hugo Osorio, de Gobierno Fácil, también refirió que la información de los contratos firmados por México para adquirir vacunas anticovid no fue publicada por el gobierno. Y solo mediante solicitudes de información se ha conocido parte de ellos, porque se los han entregado testados.

"El gobierno se la pasó informando sobre las dosis aplicadas en sus conferencias de prensa, y cuando dejó de hacerlo, empezó a publicar información en diapositivas, pero no existe una base de datos con esta información. Hay una resistencia del gobierno para compartir estos datos, el derecho de acceso a la información está siendo obstaculizado por dependencias", aseveró.

Contratos contienen cláusulas de confidencialidad. María Julieta Lamberti, de Poder, dijo que los contratos para adquirir vacunas solo fueron publicados parcialmente cinco de siete, que contienen cláusulas de confidencialidad, las que obligan a la Secretaría de Salud mantener la información bajo estricto resguardo, ya que en caso contrario las farmacéuticas podrían demandar al país en tribunales fuera del país.

Jorge Luis Ordelín, del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, aseveró que lo que pasa con las vacunas también ocurre con la compra de todos los medicamentos del sector salud. "Hablamos de que no vemos las cláusulas, pero no nos hemos puesto a pensar que implica tener a las farmacéuticas negociando con los Estados", y que éstas digan que si incumple con una norma de confidencialidad, tendrán que responder las reservas federales.

Señaló que este tipo de opacidad es algo que enfrentan los países de la región, "porque no tenemos capacidad de desarrollar vacunas contra la covid. Abundó en que tampoco se le ha dado la importancia a la transparencia, y se preguntó: "¿estamos judicializando? o ¿es la judicialización el recurso efectivo para garantizar derechos? Porque hay personas que no están teniendo acceso a las vacunas".

Dificultades para acceder a vacunas. Por su parte, María Eugenia Luarca, de Vacunas por la Gente Latinoamérica, dijo que hay tres aspectos que dificultan el acceso a las vacunas: la asimetría en la capacidad de negociación y compra de los países del norte, la pandemia agarró desprevenidos a los país con sistemas de salud muy débiles, y el modelo de patentes y de producción de las grandes farmacéuticas que funcionan como un cuello de botella.

Y refirió que el mecanismo Covax hizo llegar vacunas contra el covid-19 a los países con menor capacidad para adquirirlas, pero como fueron los excedentes de los países que las acapararon, llegaron tarde, cuando ya había un número significativo de muertes, las que se pudieron haber evitado de otra forma.