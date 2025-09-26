Adán Augusto López niega omisión de declaración de 79 millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado de la República, aseguró que es falso que no haya declarado la recepción de 79 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024, y afirmó que se trata de un "ataque de la derecha conservadora".