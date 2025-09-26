logo pulso
Adán Augusto López niega omisión de declaración de 79 millones de pesos

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, desmiente acusaciones de omisión de 79 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales.

Septiembre 26, 2025 02:03 p.m.
Adán Augusto López niega omisión de declaración de 79 millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado de la República, aseguró que es falso que no haya declarado la recepción de 79 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024, y afirmó que se trata de un "ataque de la derecha conservadora".

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, desmiente acusaciones de omisión de 79 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales.

El IMSS y SNTSS acuerdan mejoras laborales y salariales para el bienio 2025-2027

La presidenta de Morena no se pronuncia sobre los ingresos no declarados del senador.

Sheinbaum informa sobre la investigación de la guardia secreta de la Iglesia Luz del Mundo y la detención de 38 personas.