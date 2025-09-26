Detienen a hijo del diputado Óscar Bautista tras atropellar a motociclistas
Conducía un Vehículo en aparente estado de ebriedad
Rioverde.- Hijo del diputado federal, Óscar Bautista Villegas, fue detenido luego de que atropelló a jóvenes que se trasladaban en una motocicleta.
Los hechos, se registraron este viernes cuando hijo del legislador, también de nombre Óscar, en aparente estado de ebriedad, conducía un Vehículo, pero cuando perdió el control del volante y embistió a dos jovencitas que se trasladaban en motocicleta.
Las lesionadas fueron trasladadas a recibir atención médica, a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.
Mientras que el joven se encuentra detenido, según la información recabada.
Redacción
