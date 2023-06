Adán Augusto no asistirá a registro a candidatura

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL). - Adán Augusto López no asistirá personalmente al registro como aspirante a la candidatura presidencial de Morena y enviará a un representante, informó el área de prensa de su campaña.

"No se contempla la asistencia del licenciado Adán Augusto López", programado a las 14:00 de este viernes, se indicó en un mensaje en WhatsApp.

Por otra parte, Adán Augusto López destacó la reunión que sostuvo la tarde-noche de este jueves con Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena.

Al salir de Palacio Nacional, conversé con Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, Indicó en Twitter.

"Le compartí el método por el cual mañana me registraré como aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación", agregó.

"Juntos, seguiremos haciendo historia", indicó el tabasqueño quien también dará un mensaje al medio día de mañana viernes en un hotel del Centro Histórico.