Adentro del PAN no todos están contentos con abrirle la puerta a Felipe Calderón

México Libre, la organización del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se resiste a no ser invitado a la elección de 2021. El pasado 21 de noviembre anunció que era segura su participación con el fin de "contribuir a la formación de una mayoría opositora en el Congreso de la Unión".

En un comunicado de prensa, la asociación a la que se le negó el registro como partido político nacional, dijo que México Libre participará con candidatos propios o en alianza con otros partidos. El anuncio se dio en un contexto en el que los partidos políticos de oposición (PRI, PAN y PRD) encontraron un consenso en la iniciativa Sí Por México, de Claudio X. González y Gustavo de Hoyos.

SinEmbargo consultó a congresistas del Partido Acción Nacional (PAN) al respecto. Coinciden, por un lado, en que es notoria la desesperación de Felipe Calderón y Margarita Zavala, su esposa; por el otro, admiten que una alianza con ellos dos podría beneficiar al partido aunque lleve consigo riesgos de liderazgo dentro del partido.

De acuerdo con leyes aplicables en la materia, los integrantes de México Libre sólo pueden participar en 2021 como independientes o como candidatos de algún partido político, pero no bajo la figura de coalición. Por ejemplo, Margarita Zavala, que es la única candidata que la organización de Calderón ha promovido, tendría que ser arropada por alguno de los partidos.

"En los resolutivos avalados por la Comisión Ejecutiva Nacional, se autorizó a la dirigencia continuar diálogos con los diversos partidos de oposición con mira a la construcción de posibles alianzas político-electorales que permitan construir un contrapeso efectivo al poder presidencial en el Congreso de la Unión; así como para participar en las elecciones de Gobernador, diputados locales y presidentes municipales en las entidades donde se realicen dichos comicios", puede leerse en el comunicado de México Libre.

Pero en cuanto a lo legal, México Libre no la tiene tan fácil: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su Artículo 387, que los Candidatos Independientes que hayan sido registrados no podrán ser postulados como candidatos por un partido político o coalición en el mismo proceso electoral federal, mientras que la Ley General de Partidos Políticos especifica en su Artículo 85, que los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro según corresponda.

El pasado 14 de octubre, con cuatro votos a favor y tres en contra, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negó el registro como partido político a México Libre; previamente, los consejeros del Instituto Nacional Electoral decidieron no otorgarle el carácter de partido por "graves" irregularidades: "Si lo hacen hoy, ¿qué harán después con presupuesto público?", dijo entonces Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente.

ENTRE EL RENCOR Y LA OPORTUNIDAD

En entrevista con SinEmbargo, Juan José Rodríguez Prats, exdiputado del PAN, dijo que él ve en Margarita [Zavala] y en Felipe [Calderón] una cuestión que llamó "el síndrome del expresidente" porque "no tiene la capacidad de resignarse".

"Felipe [Calderón] tiene un sentimiento de un Gobierno que al final de cuentas tiene un saldo negativo [...] y sobre todo hacia el PAN".

Y recordó lo que significó el expresidente para el partido: "Felipe entra, nos atropella, porque atropella al PAN, presiona de tal manera que logra la renuncia de Manuel Espino, nos impone a Germán Martínez, nos impone a César Nava, nos quiso imponer a Roberto Gil en el tercer intento, y nos quiso imponer como candidato [presidencial] a Ernesto Cordero. Impuso como candidata en el Distrito Federal, en la Ciudad de México a Isabel Miranda de Wallace [...] Felipe se sentía el dueño del partido; y después resulta que nos saca a su esposa como candidata... Porque esa es la razón. O sea, Felipe [Calderón] se va del PAN, pero no porque el PAN traicionó las causas populares, [o porque] traicionó a su doctrina".

Por su parte, el Diputado Ernesto Ruffo Appel comentó al respecto que "hay muchos intereses y lamentablemente, lo que brilla por la ausencia allí es el interés público. Entonces no le vaticino yo, pues mucho éxito a esos temas de coaliciones, por mucho que se quieran hacer los interesantes los partidos políticos. Ya no les tenemos fe".

El también exgobernador de Baja California admitió que todos los partidos y sus coaliciones no generan confianza porque no tienen elementos para implementar un mejor gobierno "lo que empieza otra vez a crecer son los indecisos, los que no saben si vale la pena votar; y como digo: no hay un rumbo que merezca el ánimo de la esperanza".

Sobre Felipe Calderón dijo que "siempre es una contradicción porque ´no es nada demócrata; siempre ha tenido ánimos de torero dominador´. Para Ruffo, el expresidente no vale la pena porque instaló maneras de control interno del PAN desde Los Pinos, situación que trajo desgracias para el partido.

Pero para Rodríguez Prats, sí hay una posibilidad de unión, ya que abrirle la puerta a Felipe Calderón, podría ocurrir que "sí hay necesidad de cerrar filas. Al final de cuentas, hay gente en los estados que son gente panista y que en su oportunidad en la campaña, pues podrían restarnos votos".

"Para mí es totalmente de locos si regresa Felipe [Calderón] y Margarita [Zavala], es poco lo que nos puede aportar, pero afuera harían mucho daño y ahora espero de que lleguen con cierta humildad y que el mismo Marko Cortés, pues se lo señale porque es posible que Felipe [Calderón] llegue y quiera seguir dando órdenes [...] El PAN debe de ser generoso y abrir sus puertas a los hijos pródigos", pero que se ganen su lugar a través de votos, no por plurinominales.

En ese escenario platea que Felipe y Margarita regresarían como militantes al partido y con la idea de "cerrar las heridas", porque asegura que buscarán que Margarita tenga un ligar en la Cámara de Diputados y Felipe "en un descuido, también querrá ser Diputado".

Finalmente, sobre el enemigo a vencer, que es el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ruffo Appel aseguró que ha tenido tropiezos y cuenta con menor confianza que hace unos años, pero que las coaliciones electorales no serán suficientes para vencerlo en las urnas porque tiene mucha fuerza aún en la intención del voto.

"Lo único que yo vería que pudiera lograr el entusiasmo y la emoción de la esperanza es que se consolide un rumbo ciudadano que mantenga el rumbo y el cauce de las acciones políticas, y todos éstos partidos políticos que se andan coligando ahorita en contra de Morena se pongan a disposición de la estructura de rumbo ciudadano", añadió el diputado.

El pasado 23 de noviembre, Margarita Zavala dijo que "México Libre sí buscará aliarse con el PAN y Movimiento Ciudadano para las elecciones del próximo año. Ya platicamos con la dirigencia panista".

"Me he reunido 2 veces con Margarita Zavala para dialogar sobre la posibilidad de tener candidatos comunes en 2021. Tenemos grandes puntos de acuerdo y lo más importantes es tener una mayoría opositora en la Cámara de Diputados", agregó Marko Cortés. Los dos lo anunciaron en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva.

Zavala dejó el PAN en 2017 para lanzar su fallida candidatura presidencial independiente. Calderón ha mantenido una guerra en contra de Marko Cortés, dirigente nacional de ese partido. Ambos políticos de derecha también confrontaron al panista Ricardo Anaya Cortés, candidato a suceder a Enrique Peña Nieto.