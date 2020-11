Admite SCJN controversia por abandono de coordinación de seguridad en Chihuahua

El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, anunció este jueves que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió con carácter de urgente para su tramitación la Controversia Constitucional interpuesta luego de que el Gobierno Federal decidiera abandonar la coordinación de seguridad en la entidad.

El 23 de septiembre, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, informó a Javier Corral que los mandos de las instituciones de seguridad federal abandonaban las mesas de coordinación con el estado, por lo cual, Corral Jurado, anunció que se interpondría una Controversia Institucional.

En aquella fecha, el gobierno de Chihuahua y el Federal libraban una disputa en relación a la extracción de agua de las presas de la entidad para el pago del Tratado de Aguas con Estados Unidos.

Derivado de la militarización de presas como La Boquilla y El Granero, Corral Jurado, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que dichas fuerzas fueran enviadas a Ciudad Juárez a combatir al crimen organizado, no obstante, la respuesta fue negativa y se informó la determinación de abandonar los diálogos para definir la estrategia de seguridad.

Este jueves, Corral Jurado anunció, sin dar más detalles, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió con carácter de urgente para su tramitación la Controversia Constitucional 180/2020 "que interpusimos vs la decisión del @GobiernoMX de abandonar la coordinación con nuestro Estado en materia de Seguridad Pública. Se violentan principios fundamentales del Federalismo", finalizó.

El pasado 9 de septiembre, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó como acto de represalia el retiro de apoyo del Ejército y la Policía Federal en el estado.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario comentó que le fue notificada dicha acción y aseguró que esto es en consecuencia de su postura por la problemática del agua en la entidad.

"Les informo de un asunto que me parece bastante delicado, y que asoma ya, otra dimensión en la relación del Gobierno Federal con el Gobierno del estado de Chihuahua, derivado de nuestra posición por el tema del agua".