Adolescente acusado de asesinato de guardia vinculado a proceso judicial

Un juez de control vincula a proceso a un menor por el asesinato de un guardia en una tienda departamental.

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 05:19 p.m.
A
Adolescente acusado de asesinato de guardia vinculado a proceso judicial

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un juez de control vinculó a proceso a Jairo "N", el menor de edad que el lunes 3 de noviembre fue detenido por el asesinato de un guardia de seguridad en una tienda departamental, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Al imputado se le fijó la medida cautelar de internamiento preventivo por lo que permanecerá en el Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes.

El juez de control especializado en materia de justicia para adolescentes, fijó el plazo de mes y medio para el cierre de las investigaciones complementarias.

Fuentes ministeriales confirmaron que dentro de 30 días se revisará la medida cautelar fijada a Jairo.

El menor de 16 años fue aprehendido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) acusado del asesinato a tiros y por la espalda, del vigilante de una tienda Aurrera, en la colonia Centro.

El imputado posteriormente habría escapado a pie hasta una vecindad, donde fue aprehendido, informó la SSC.

