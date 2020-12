Adolescente muere al caer de puente vehicular en Edomex

La noche de ayer domingo, una adolescente de 16 años de edad que viajaba en compañía de un hombre en una motocicleta murió al caer del puente vehicular de Periférico Oriente y avenida Pantitlán.

Según la policía, recibieron el reporte sobre un accidente en ese lugar. Cuando llegaron elementos del cuadrante 71 encontraron sobre el puente vehicular a un hombre tirado con aliento alcohólico, quien presentaba contusiones en diferentes partes del cuerpo.

El sujeto, quien se identificó como Humberto "N", con domicilio en el municipio de Valle de Chalco, contó a los oficiales que conducía una motocicleta Bajaj Dominar y cuando circulaban sobre el puente vehicular perdió el control de la unidad y se impactó.

Con él viajaba una menor de edad, pero cuando le preguntaron los policías locales dónde estaba, el conductor de la motocicleta les dijo que no sabía.

Los elementos de Seguridad Pública se asomaron por el puente y observaron que sobre la banqueta se encontraba el cuerpo de una joven y a un lado estaba un casco color blanco con negro.

La adolescente cayó de una altura aproximada de 15 metros. Paramédicos llegaron al lugar del accidente, pero no pudieron brindarle los primeros auxilios porque ya no contaba con signos vitales.

El hombre que tripulaba la motocicleta fue llevado a un hospital para recibir atención por las lesiones que presentaba.

Antes de que el cuerpo de la víctima fuera trasladado al Servicio Médico Forense, llegó al lugar del accidente un vecino, quien dijo que era el tío de la joven y que la menor tenía 16 años de edad y vivía en la colonia Porvenir de Nezahualcóyotl.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación para determinar las causas del accidente en el que perdió la vida la adolescente.