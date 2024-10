Gaby Ramírez aclara rumores sobre su relación con Adrián Marcelo

Afirma conductora que noviazgo con Adrián Marcelo no se concretó

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Gaby Ramírez detalla cómo fue su relación con Adrián Marcelo: "No fuimos compatibles", dio a conocer la conductora de "Enamorándonos".

"Sí me llegaron muchísimos chismes, muchísimas cosas, que hasta hubo anillo, que si me iba a casar", dijo la expresentadora de "Venga la Alegría" a "De primera mano".

Muy convincente, la actriz dio a conocer: "Yo nunca tuve una relación con Adrián Marcelo, jamás. O sea, si no anduvimos, cómo va a haber un anillo, nunca pensamos en boda", dio a conocer.

Además, comentó que tan sólo estuvieron juntos durante tres semanas y no se concretó el noviazgo; aparentemente, la personalidad de ambos no fue compatible. "Salimos tres semanas, pero no fuimos compatibles. No se dio, ni siquiera anduvimos, ni siquiera nada", expresó.

Hace tres años, Adrián Marcelo confirmó en "SNSerio" que lo que ocurrió con Gaby Ramírez solamente fue durante una temporada muy corta.