Adultos mayores ya pueden obtener la CURP biométrica

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- La Clave Única de Registro de Población (CURP) en su versión biométrica comienza a implementarse de manera gradual en México y los adultos mayores ya pueden realizar el trámite.

Aunque la CURP tradicional continúa vigente, la nueva modalidad incorpora datos biométricos como huellas dactilares, fotografía, firma e iris, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de identificación oficial en el país.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la CURP biométrica será obligatoria para toda la población mexicana hacia finales de febrero de 2026.

Sin embargo, su adopción se está realizando por etapas, lo que ha generado dudas sobre quiénes pueden tramitarla, cuáles son los requisitos y si es indispensable para acceder a apoyos sociales destinados a personas adultas mayores.

Según lo establecido por el Registro Nacional de Población (Renapo), los adultos mayores cuentan con dos vías principales para integrar sus datos biométricos al sistema nacional.

La primera es mediante transferencia de datos. Esto aplica cuando la persona ya proporcionó información biométrica a otra autoridad federal o estatal, por ejemplo, durante trámites de identificación previos.

En estos casos, los datos pueden transferirse al Renapo siempre que el titular otorgue su autorización expresa, de acuerdo con los lineamientos de protección de datos personales.

La segunda opción es la asistencia presencial. Los adultos mayores pueden acudir directamente a módulos autorizados del Registro Civil o a módulos CURP específicos en su entidad para realizar la captura de huellas, fotografía, firma y otros datos biométricos. Este procedimiento es gratuito y no requiere intermediarios.

Es importante aclarar que, según información oficial de la Secretaría de Gobernación, la CURP biométrica no sustituye de inmediato otros documentos ni es, por ahora, un requisito obligatorio para tramitar la tarjeta del INAPAM, aunque se prevé que en el futuro facilite la validación de identidad en programas sociales.

En la Ciudad de México, actualmente el trámite se realiza en el módulo de RENAPO ubicado en Calle de Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Para ser atendido es necesario agendar una cita a través del portal oficial del Gobierno federal y seleccionar la opción "Registro de Datos Biométricos para la CURP".

Para realizar el trámite, los adultos mayores deben presentar:

CURP certificada, la cual contiene la leyenda de verificación con el Registro Civil.

Identificación oficial vigente (entre las aceptadas se encuentran la credencial del INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional y credenciales institucionales del IMSS, ISSSTE o la Secretaría de Bienestar).

El acta de nacimiento actualizada solo es obligatoria para personas de 0 a 18 años, por lo que no se solicita a adultos mayores.

Primero, se puede agendar una cita en el módulo CURP correspondiente, especialmente en la Ciudad de México.

Después, se acude al módulo más cercano con los documentos requeridos. En el lugar se capturan los datos biométricos y, una vez concluido el proceso, el comprobante de inscripción al Registro Nacional de Población se envía al correo electrónico del solicitante.

De acuerdo con Renapo y con lineamientos publicados por la Secretaría de Gobernación, este proceso busca hacer más seguro y confiable el sistema de identificación en México, sin afectar los derechos ni el acceso a servicios de los adultos mayores.