Adversarios gastan en campañas en mi contra, pero no pasa nada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pese a que sus adversarios "gastan y gastan" dinero en campañas en su contra, no tiene repercusión en el apoyo que tienen del pueblo, por lo que manifestó que "no pasa nada y ni va a pasar".

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, y ante la campaña de que "estoy chocheando y que tengo no sé cuántas enfermedades", López Obrador aseguró que los publicistas que contratan sus adversarios no conocen la idiosincrasia de los mexicanos, que son "puro corazón".

Afirmó que ahora el pueblo mexicano está más politizado que nunca, muy consciente y a la vanguardia en el mundo.

"Dicen que estoy chocheando y que tengo no sé cuántas enfermedades, pues sí, ¿y ustedes creen que eso lo aplaude la gente? No, si nuestro pueblo es puro corazón.

"¿Qué dice la gente? ¿Dónde se ven los amigos? En los hospitales, en la cárcel, así es, pero los publicistas que contratan nuestros adversarios no conocen la idiosincrasia de nuestro pueblo, no saben que nuestro pueblo es puro sentimiento, puro corazón, y ahora más politizado que nunca, muy consciente, a la vanguardia en el mundo.

"Entonces gastan y gastan dinero, y no pasa nada, ni va a pasar", declaró.