Advierte INE incremento de violencia política contra mujeres

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala, advirtió que a nivel municipal se tiene "un foco grande" que está generando un incremento en la violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que se requiere mayor incorporación de ellas en las contiendas electorales y en cargos de dirección.

En el marco del foro "Capacitación electoral para un buen gobierno", organizado por el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, señaló que el gran reto es generar un conocimiento homogéneo en la sociedad mexicana de todas las entidades del país sobre qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género, cuáles son los derechos, las conductas y los tipos de violencia.

Agregó que al tener un conocimiento homogéneo sobre la violencia política contra las mujeres y reconocerla generará que no pase desapercibida.

"Eso va a permitir denunciar y a las autoridades electorales nos va a tocar el acompañamiento con perspectiva", indicó.?La consejera explicó que todas las autoridades se deben poner de acuerdo para avanzar con justicia pronta y expedita para prevenir y erradicar la violencia, atendiendo el tema desde las medidas cautelares.

La consejera Claudia Zavala intervino en el panel "Prevención y erradicación de la violencia política y medidas de igualdad", donde afirmó que "no buscan sanción por sanción" sino que todas las autoridades de los órganos de gobierno "tengan cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género" que ayudará a que ellas "no sigan pagando los costos tan altos por ejercer el poder".

Una de las grandes vertientes que dejó la reforma del 13 de abril de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, subrayó, fue "la pedagogía democrática", que tiene que ver con la prevención.

Destacó que el INE y los Organismos Públicos Locales han logrado "grandes cambios" capacitando a las y los ciudadanos que participan en las elecciones para que reconozcan la violencia política en razón de género, las conductas y los tipos de violencia.

Indicó que durante este año se están ejecutando 54 proyectos para que mujeres organizadas desde la sociedad civil trabajen en el reconocimiento de sus derechos y de las acciones que implica la violencia política.

La Consejera Zavala dijo que en el INE se cuenta con una estrategia de difusión con campañas para que se visibilice la violencia política contra las mujeres en razón de género y se trabaja de la mano con editoriales en contenidos dirigidos a la niñez, adolescencia y juventud.