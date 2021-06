Advierten que aislamiento pone en riesgo la salud

La pandemia dio la oportunidad a los trabajadores de laborar a distancia; sin embargo, hay sentimientos de aislamiento y agobio ante el bombardeo de información por correo, mensaje y teléfono que pone en riesgo la salud, explicaron especialistas en recursos humanos.

Durante el "Tercer Foro Laboral", organizado por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), el director de operaciones de OCC Mundial, Sergio Porragas, expuso que los trabajadores tienen derecho a la desconexión y por ello las empresas deben ofrecer alternativas, como clases para practicar algún deporte, entre otras estrategias.

Expuso que no todos los trabajadores pueden realizar sus labores a distancia, ya que el personal operativo tiene que estar presencialmente, mientras que por teletrabajo pueden estar aquellos que pueden realizar 40% de su labor desde cualquier otro punto que no sea la oficina.

Sin embargo, explicó que quienes trabajan a distancia corren el riesgo de sentirse aislados, de pensar que no se reconocen sus logros y que nadie ve su trabajo.

"Esto no es nos vemos por internet, correos, bombardeos, ahí el empleado si puede afectar su salud emocional porque: antes podía lucir mis trabajos, para tener una promoción, pero ahora como nadie me ve qué tengo que hacer para que me vean", explicó.

Por eso, "las empresas deben tener mucho cuidado de cómo contactar a los empleados, crear esos mecanismos de contactarlos, tener, a lo mejor, sesiones de café para platicar con el director general o la gente de recursos humanos de ¿cómo estás?, ¿en qué te ayudo?, pero no podemos perder ese tipo de conexión entre compañeros".

O bien se les pueden ofrecer clases de yoga, de aerobics, o de cualquier otra cosa para que tenga una desconexión digital positiva en la que incluso puede participar la familia.

Si se permite la desconexión digital y se fomenta el diálogo entre los empleados se puede impulsar la productividad y el bienestar de los trabajadores.

Por eso hay que tener en mente que "el empleado tiene que buscar ciertos momentos dentro de la jornada laboral que pueda distraerlos en sentido positivo".

Comentó que, al momento de buscar trabajo, las personas buscan un salario emocional, es decir, elementos adicionales que les generen bienestar.

"Una de las características claves del salario emocional es, ¿voy a tener home office si pasa algo? o no, y puede ser un factor decisivo de ¿a dónde me postulo? y ¿a dónde no?, otro tema si hay una empresa que el 100% de su operación puede ser home office también abre el derecho a la movilidad".

La directora de Recursos Humanos de Microsoft México, Carolina Bogado, expuso que debe buscarse un balance vida-trabajo, porque estamos frente a una cámara o computadora todo el día y necesitamos ver qué hacer para distraernos y mantener el bienestar.

Actualmente conviven la vida laboral y la vida familiar en el mismo lugar, "es como un paquete entero que no puedes perder de vista para que este tiempo sea lo más productivo y agradable posible".

Por ello, las áreas de Recursos Humanos de cada empresa deben de volverse más flexibles por los retos que enfrenta cada persona, ya que no es lo mismo lo que vive una persona soltera y sin hijos, que otra casada con hijos pequeños u otra con hijos grandes.