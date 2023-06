Aerolínea podría llamarse "Maya" si no hay acuerdo con Mexicana: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que podría llamar "Maya", a la compañía aérea de su gobierno si no hay acuerdo con los trabajadores de Mexicana de Aviación para que le vendan la marca.

Recordó que hace una semana en Tampico, Tamaulipas, dio un mes de plazo para que decidieran sobre la venta de la marca, porque ya había un acuerdo previo, pero llegaron un grupo de abogados que mal aconsejaron a una parte de los trabajadores.

"No podemos esperar, antes de que termine este año empieza a volar los aviones de la nueva línea, con o sin el nombre de Mexicana, entonces tenemos que buscar y estamos buscando que lleve el nombre de aerolíneas poner Maya, algo que tenga que ver con nuestra cultura, pero si sería muy lamentable porque no van a resolver".

El mandatario lamentó que se afecte a más de seis mil trabajadores porque dos abogados llevan un caso de 200 que están pidiendo más que el resto.

"Mexicana de aviación la entregó Fox a Gastón Azcárraga porque le ayudó en su elección, entonces cuando llega Fox a la presidencia le entrega mexicana y quiebra la empresa, pero ellos son rescatados".

Aseguró que su gobierno busca ayudar a los extrabajadores de la aerolínea, pero no tienen ninguna responsabilidad.

"O sea no es una indemnización que el gobierno deba dar por ley, nosotros tomamos la decisión para ayudar y se hizo una asamblea de todos los trabajadores, y están muy contentos, pero la ambición y los abogados y si es un plazo, un mes, ojalá y recapaciten".