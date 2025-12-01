Aeroméxico y Scandinavian Airlines firman acuerdo de código compartido

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Las empresas Aeroméxico y Scandinavian Airlines (SAS) dieron a conocer un nuevo código compartido, efectivo a partir del 1 de diciembre de 2025.

Este acuerdo permitirá a los clientes de ambas aerolíneas acceder a una amplia red de destinos y beneficios al realizar viajes entre México y los países Escandinavos.

Con la implementación de este nuevo acuerdo, los pasajeros de SAS podrán conectar fácilmente hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde Copenhague, Estocolmo y Oslo, vía Estados Unidos y Canadá, a través de aeropuertos como San Francisco, Boston, Newark, Seattle, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Miami, Washington D. C. y Toronto.

De igual manera, los clientes de Aeroméxico podrán acceder fácilmente a la red de rutas operada por SAS en Dinamarca, Noruega y Suecia.

"Con el lanzamiento del nuevo código compartido fortaleceremos el principal centro operativo de SAS en Copenhague, brindando acceso a varios destinos en México.

"Los pasajeros ahora podrán conectar con la Ciudad de México, Guadalajara y Cancún, así como con numerosos destinos culturales e históricos de esta región. Con ello ampliamos la conectividad a Europa, Asia y Norteamérica", dijo Paul Verhagen, vicepresidente ejecutivo y director comercial de SAS.

Con este nuevo acuerdo, los pasajeros de ambas aerolíneas disfrutarán de viajes con un solo boleto de avión y documentación de equipaje de origen a destino, garantizando una experiencia mucho más ágil y eficiente.

Los socios de Aeroméxico Rewards y Eurobonus podrán disfrutar de los beneficios que ofrece la alianza SkyTeam como la acumulación y redención de puntos, abordaje prioritario y acceso a salones premier.

"La implementación de este nuevo acuerdo nos brinda la oportunidad de acercar a nuestros clientes a una mayor variedad de destinos, además de atraer a viajeros provenientes de los países Escandinavos hacia la amplia oferta turística que México tiene para ofrecer.

"Con ello, alcanzamos un total de 14 aerolíneas socias con las que mantenemos acuerdos de código compartido, a través de los cuales reforzamos nuestro compromiso de conectar a México con el mundo, no solo mediante las rutas que operamos directamente, sino también a través de la red de aliados estratégicos, como lo es SAS", comentó Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico.

La venta de boletos para este código compartido ya está disponible en los canales oficiales de ambas aerolíneas, con viajes efectivos a partir del 6 de diciembre.