Aeronave de la Marina sufre incidente en Texas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Marina (Semar) informó que una aeronave que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presentó un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas.

"De manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con autoridades locales", detalló la Semar en redes sociales.

Indicó que el evento se encuentra en desarrollo y se realizan los protocolos en coordinación con las autoridades correspondientes.

Viajaban dos pilotos y seis pasajeros, incluido un paciente pediátrico

En la aeronave iban dos pilotos y seis pasajeros, incluido un paciente pediátrico que necesitaba atención por quemaduras, probablemente en el Shriner's Children en Galveston, que se especializa en dichos tratamientos.

El vuelo se encontraba a punto de aterrizar cuando se estrelló en algún lugar al oeste de la calzada, dijo un funcionario de la ciudad.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó haber recibido una llamada sobre el accidente alrededor de las 15:15. Indicaron que el avión se estrelló justo al oeste del Calzada y que seis personas se encontraban en el agua. Se desconocía su estado de salud.

Los datos preliminares de seguimiento del vuelo indican que la aeronave operaba como vuelo ANX1209. Fue rastreado desde el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo en Monterrey, México, hasta el Aeropuerto Internacional Scholes en Galveston el lunes por la noche.

Según los datos disponibles del historial de vuelo, el vuelo se encontraba aproximándose a Galveston aproximadamente a las 3:02 p. m. cuando desapareció del radar mientras sobrevolaba la bahía, reportó el Galveston News.

Las bases de datos de seguimiento de aviación identifican la aeronave asociada con el indicativo ANX1209 como un Beechcraft King Air 350i, operado por la Armada de México. Es un turbohélice bimotor que se utiliza a menudo para una variedad de misiones, incluido el transporte y la vigilancia.

Funcionarios de la oficina del sheriff informaron que su equipo de buceo estaba ayudando en el lugar del accidente, ubicado justo al norte del Aeropuerto Internacional Scholes, donde el avión intentaba aterrizar. También indicaron que el Departamento de Seguridad Pública de Texas lidera la investigación de lo sucedido.

Se pidió a la gente que evitara el área mientras los equipos de respuesta a emergencias trabajaban en el lugar.