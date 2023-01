AFAC amplía a 108 días hábiles el plazo para mudar carga aérea

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) amplió de 90 a 108 días hábiles el plazo para que las aerolíneas muden sus operaciones de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En un oficio enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la AFAC indicó que en atención a los comentarios vertidos por los particulares, la autoridad en aras de otorgar un tiempo adicional al señalado inicialmente amplía el plazo de 90 a 108 días hábiles a partir de la entrada en vigor del Decreto para reubicar las operaciones de carga fuera del AICM.

El oficio lo emite el director ejecutivo técnico de la AFAC, Hugo Lara Moya.

Previamente, la AFAC había dicho que no existía una justificación para ampliar el plazo de 90 a 180 o 360 días hábiles como sugirieron las líneas aéreas para que el personal operativo migre sus operaciones.

Sin embargo, con esta modificación en el plazo, el anteproyecto de decreto presidencial también fue actualizado por lo que queda de la siguiente manera:



Trasladar operaciones en 90 días no es factible: IATA

"Los concesionarios y permisionarios que proporcionen el servicio al público de transporte aéreo, nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga, con la excepción prevista en el presente decreto, cuentan con un plazo máximo de 108 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para reubicar sus operaciones fuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez".

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) le pidió al gobierno federal un plan de transición conjunto para trasladar las operaciones de carga en el AICM a otras terminales aéreas del país.

Ya que, esperar que las aerolíneas trasladen sus operaciones de carga en 90 días, "no es factible".

La semana pasada se emitió el anteproyecto de Decreto Presidencial en el que se ordena que las operaciones de carga quedarán prohibidas en el AICM en 90 días hábiles, lo que obliga a las aerolíneas a buscar ubicaciones alternativas a lo largo del país.

El gobierno federal está promoviendo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como una opción cercana al AICM para mover las operaciones de carga.



"¿Creen que me chupo el dedo?": AMLO sobre ampliación de plazo

Ayer martes, al manifestar que "¿Creen que me chupo el dedo?", el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó a la propuesta de las aerolíneas de carga de ampliar el plazo de 90 días a un año para salir del AICM como lo establece el anteproyecto presidencial.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que los 90 días que establece el anteproyecto es un tiempo razonable, pues señaló que su gobierno tiene que cuidar que no se sature el aeropuerto capitalino.

Manifestó que no les tiene mucho respeto a las asociaciones de aerolíneas de carga que buscan ampliar el plazo para mudarse a otros aeropuertos porque, afirmó, son parecidas a las que se hicieron estudios a modo para evitar que se cancelara la construcción del aeropuerto en Texcoco.

"Esto de lo de la carga, están haciendo un alboroto, pero nosotros tenemos que cuidar que no se sature el aeropuerto de la Ciudad de México y que toda la carga se pueda trasladar, manejar, en el aeropuerto ´Felipe´ Ángeles´. Entonces, empiezan todas esas asociaciones como las que mencionas, que no les tengo mucho respeto porque, imagínense, de ese tipo de asociaciones eran las que utilizaron en el gobierno pasado para justificar lo del aeropuerto de Texcoco.

"Ahora lo de carga. ¿Y por qué les preocupa que se vaya la carga al ´Felipe Ángeles´, si esto va a permitir que se liberen espacios para el aeropuerto de la ciudad? ¿Qué les preocupa, si van a haber recintos fiscales, si tienen el ferrocarril, tienen muchísimo más espacios? ¿O están pensando que es como antes? Y dicen: ´Sí aceptamos, pero queremos un año´, ¿creen que me estoy chupando el dedo? ¿Para qué un año? Quieren ir pateando el bote, dicen: ´Ya se va a ir y ya nos quedamos. Entonces para entonces va el decreto ya con un tiempo pues razonable, pero no un año, 90 días, 90 días".