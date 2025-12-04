logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Agricultores mantienen bloqueo en cruces fronterizos de Ciudad Juárez

El bloqueo de los agricultores en Ciudad Juárez continúa afectando los cruces internacionales de carga.

Por El Universal

Diciembre 04, 2025 01:30 p.m.
A
Agricultores mantienen bloqueo en cruces fronterizos de Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chih., diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Los cruces internacionales de carga continúan bloqueados por los agricultores en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En un recorrido realizado la mañana de este jueves se constató como el acceso a los cruces continúa bloqueado con maquinaria pesada de los agricultores.

Los manifestantes pasaron la noche en el lugar, por lo cual en algunos casos instalaron casas de campaña y encendieron fogatas para poder pasar las bajas temperaturas que se registran en la frontera.

Hasta el momento no hablan de retirarse del lugar, ya que esperan noticias y avances de la comitiva que se mantiene en la Ciudad de México analizando Ley Nacional de Aguas que fue aprobada la noche de ayer.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por su parte las autoridades estatales y locales analizan los efectos que puede traer el cierre, sobre todo en la industria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Agricultores mantienen bloqueo en cruces fronterizos de Ciudad Juárez
Agricultores mantienen bloqueo en cruces fronterizos de Ciudad Juárez

Agricultores mantienen bloqueo en cruces fronterizos de Ciudad Juárez

SLP

El Universal

El bloqueo de los agricultores en Ciudad Juárez continúa afectando los cruces internacionales de carga.

Senado agiliza trámite de Ley de Aguas con fast track
Senado agiliza trámite de Ley de Aguas con fast track

Senado agiliza trámite de Ley de Aguas con fast track

SLP

El Universal

El presidente de la Jucopo, Adán Augusto López, anuncia medidas para la nueva Ley de Aguas.

Comienzan a liberar tramo de Zacatecas a SLP
Comienzan a liberar tramo de Zacatecas a SLP

Comienzan a liberar tramo de Zacatecas a SLP

SLP

El Universal

Grupo de Productores de Zacatecas protesta y libera bloqueos carreteros en rechazo a reforma de Ley de Aguas Nacionales.

Claudia Sheinbaum recomienda la lectura del nuevo libro de AMLO
Claudia Sheinbaum recomienda la lectura del nuevo libro de AMLO

Claudia Sheinbaum recomienda la lectura del nuevo libro de AMLO

SLP

El Universal

Sheinbaum Pardo elogia la visión plasmada por AMLO en su libro 'Grandeza'.