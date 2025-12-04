Agricultores mantienen bloqueo en cruces fronterizos de Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chih., diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Los cruces internacionales de carga continúan bloqueados por los agricultores en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En un recorrido realizado la mañana de este jueves se constató como el acceso a los cruces continúa bloqueado con maquinaria pesada de los agricultores.

Los manifestantes pasaron la noche en el lugar, por lo cual en algunos casos instalaron casas de campaña y encendieron fogatas para poder pasar las bajas temperaturas que se registran en la frontera.

Hasta el momento no hablan de retirarse del lugar, ya que esperan noticias y avances de la comitiva que se mantiene en la Ciudad de México analizando Ley Nacional de Aguas que fue aprobada la noche de ayer.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte las autoridades estatales y locales analizan los efectos que puede traer el cierre, sobre todo en la industria.