Ahuehuete será plantado a mediados de mayo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL). - La titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, precisó que será a mediados de mayo, y no antes porque "no hay prisa", cuando el nuevo ahuehuete sea plantado en la Glorieta sobre Paseo de la Reforma.

En entrevista, tras anunciar que dos polluelos de Cóndor de California serán trasladados del Zoológico de Chapultepec a Baja California, comentó que se hicieron trabajos en el suelo de esta Glorieta y que en estos momentos se encuentra en un proceso de intemperización, es decir, que quede un tiempo expuesto a las condiciones del clima y que no haya ninguna vegetación para que cualquier microorganismo que pudiera haber ahí, se muera.

Por lo anterior, descartó que se vaya a adelantar la plantación del nuevo ahuehuete.

"Ahorita ya se movió, se estableció el nuevo sustrato (suelo) y están esperando este proceso de intemperización, además de que se están haciendo algunas adecuaciones a la iluminación, de manera que lo que siga nada más sea establecer la vegetación... está planteado para mediados de mayo, esta parte de cuidar y revisar que está el suelo con ciertas condiciones nos parece qué hay que dejar que el grupo de especialistas decida, además no hay prisa", comentó.

En este sentido, recordó que el grupo de expertos recomendó mantener la valla protectora durante varios meses en la Glorieta hasta que el ahuehuete realmente se establezca bien.

Señaló que el anterior ahuehuete que se retiró se encuentra en el vivero, en observación, atendido y "cuando les salgan las primeras ramas les vamos a avisar".

Por último, dijo que el nuevo árbol que se va a plantar está perfectamente. "Está muy bien, se adaptó muy, muy bien, está en perfectas condiciones".