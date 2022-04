AIFA no suspenderá globos aerostáticos en Teotihuacán

SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, Méx., abril 1 (EL UNIVERSAL).- Los vuelos de globos aerostáticos que se realizan en la región del Valle de Teotihuacán no serán suspendidos por la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), situado a menos de 15 kilómetros, dio a conocer el alcalde priista de San Martín de Las Pirámides, Edgar Martínez Barragán.

El edil explicó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) le notificó de manera oficial que esa actividad, que en los últimos años ha incrementado la demanda de servicios de turistas nacionales y extranjeros, no se interrumpirá por el funcionamiento de la nueva terminal aérea.

"La prestación de los servicios de vuelos en globo no serán afectados por el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nos da mucho gusto recibir esta noticia, sobre todo para darle certidumbre a los prestadores de servicios turísticos, dale certidumbre a los turistas que visitan San Martín de Las Pirámides", comentó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Hace unos días se informó que los vuelos de globos aerostáticos que se realizan en las inmediaciones de la Zona Arqueológica de Teotihuacán representan un riesgo para los procedimientos de navegación aérea que serán utilizados para las operaciones del AIFA, según un análisis de seguridad operacional realizado por la empresa Nav Blue, la misma que llevó a cabo el estudio de factibilidad del funcionamiento comercial simultánea de los aeropuertos de Santa Lucía y de la Ciudad de México.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en conjunto con los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), realizaron reuniones con los operadores de globos aerostáticos de Teotihuacán para establecer las medidas de mitigación correspondientes para garantizar una convivencia segura a los distintos usuarios del espacio aéreo mexicano.

En toda la región hay instaladas 16 empresas que ofrecen el servicio de vuelos aéreos en globo aerostático, 11 en San Martín de Las Pirámides y cinco en Teotihuacán, municipios que comparten la zona arqueológica, la segunda más visitada del mundo, después de la de Egipto.

"Estaremos trabajando con los empresarios, con los globopuertos para que esta actividad siga siendo segura, para que esta actividad esté en orden, para que esta actividad siga generando beneficios económicos a los habitantes de San Martín de Las Pirámides.

Estaremos trabajando muy cercanos a ellos pidiéndoles que nos ayuden a regular sus negocios y sobre todo hoy, había muchos comentarios, había incertidumbre, había muchos rumores de qué iba a pasar con esta actividad, esta actividad oficialmente, nos acaban de notificar, va a continuar, hay algunos temas técnicos que no les vemos ningún otro problema", explicó Martínez Barragán.

Representantes de Seneam ofrecieron una propuesta de área que puede ser empleada para que los globos aerostáticos puedan operar de forma segura.

Entre las acciones de mitigación está el establecimiento de una área exclusiva para la operación de globos que permita separar el funcionamiento de los dirigibles, así como la de las aeronaves de ala rotativa y ala fija.

"Excelente noticia, lo que hace falta es tener personal capacitado para promover el turismo y darle la oportunidad a los jóvenes con nuevas ideas con ganas de que nuestro pueblo esté muy alto", dijo Juana Gallegos, residente de la región.

"Ojalá nos ayude a los comerciantes de artesanías ya que el jurídico de la zona arqueológica de la pirámide de la Luna no nos deja trabajar porque somos mal aspecto para los turistas, por favor sólo buscamos el pan para el día", le pidió Regina Sánchez al presidente municipal.