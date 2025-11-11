Ajuste de horarios escolares en Tlaxcala para prevenir enfermedades respiratorias

TLAXCALA, Tlax. (EL UNIVERSAL).- Por instrucción de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), todas las escuelas de nivel básico de Tlaxcala ajustaron sus horarios de ingreso por la temporada invernal, a fin de prevenir enfermedades respiratorias y otros efectos en la salud de los estudiantes atribuidos a las bajas temperaturas.

La medida es aplicable para todas las escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas, tanto en el turno matutino como el vespertino, así como en 21 Centros de Atención Múltiple.

Por tanto, a partir de esta semana y hasta nuevo aviso, las clases del turno matutino inician a las 8:30 horas y concluyen a las 13:00 horas, mientras que el turno vespertino será de 13:30 a 17:30 horas.

Lo anterior, tuvo una excepción durante el lunes 10 de noviembre, debido a que la SEPE ordenó un horario extraordinario de inicio de clases a las 10:00 horas, para las primarias, y las 09:00 horas para las secundarias, como consecuencia del Frente Frío 13 que provocó heladas y un descenso drástico de la temperatura en toda la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dependencia consideró como foco rojo a las escuelas de 15 municipios, entre ellos, Nanacamilpa, Terrenate, Tlaxco, Calpulalpan, Sanctórum, Muñoz de Domingo Arenas, Españita, Atlangatepec, Huamantla, Atltzayanca, Zitlaltepec, Teolocholco, Tetlanohcan, Ixtenco y El Carmen Tequexquitla.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temperatura mínima registrada en la entidad durante el 10 de noviembre fue de 0 grados, y para este 11 de noviembre fue de menos un grado, en ambos casos el registro ocurrió en Atlangatepec.

Además, por las condiciones climáticas, persisten en todo el territorio tlaxcalteca fuertes rachas de viento desde el pasado fin de semana, las cuales disminuyeron su intensidad hasta este martes.

Por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la SEPE suspendió el horario extraordinario y solo implementó el horario ordinario invernal.

"Se exhorta a madres, padres y tutores a abrigar adecuadamente a sus hijas e hijos, evitar la exposición prolongada al frío y mantenerse atentos a los avisos oficiales que se emitan a través de los canales de comunicación de la SEPE-USET y de la CEPC", expuso la Secretaría en un comunicado de prensa.

-----Rachas de viento derriban árboles y dañan infraestructura eléctrica

A la par que la SEPE modificó el horario escolar por la temporada invernal, otras instituciones estatales y municipales implementaron acciones preventivas y de reacción, luego de que fuertes rachas de viento derribaron árboles en diversos municipios y provocaron averías en la infraestructura eléctrica que dejó sin electricidad a algunas comunidades.

Por ejemplo, durante prácticamente todo el día del 10 de noviembre, decenas de familias de la comunidad de Santa Maria Ixtulco, en Tlaxcala, se quedaron sin energía eléctrica debido a que el viento daño el cableado. A la fecha el servicio opera con normalidad tras ser reparado por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Otros daños y riesgos se registraron en la capital tlaxcalteca donde el viento derribó una estructura metálica en la Plaza de la Constitución y la zona tuvo que ser acordonada.

Asimismo, en los municipios de Zacatelco, Apizaco, Lázaro Cárdenas, Xiloxoxtla y Santa Apolonia Teacalco, la ciudadanía reportó la caída de árboles, en algunos casos sobre carreteras locales.

De acuerdo con la CEPC, en cada caso se realizaron maniobras para retirar los troncos y ramas, en razón de que algunos cayeron sobre viviendas y otros impedían el flujo vehicular. En ninguno de los reportes hubo personas lesionadas.

La dependencia local detalló que las rachas de viento en Tlaxcala eran de 35 a 60 kilómetros por hora. Ante estas condiciones climáticas, las autoridades mantienen un monitoreo para prevenir riesgos o reaccionar de manera inmediata ante una emergencia, a pesar de que aparentemente el viento cedió, pero no las bajas temperaturas que se prevé sean de menos cinco grados en los próximos días.