Al grito de "¡Presidente!" y batucada, reciben a Monreal en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- El senador Ricardo Monreal fue recibido en Tuxtla Gutiérrez a ritmo de tambores y batucadas, por un grupo de simpatizantes con carteles de apoyo, al grito de "¡Presidente!" y "¡Chiapas con Monreal!".

Monreal había dicho con antelación, en conferencia de prensa, que no se veía "fuera de Morena, sino dentro de la boleta electoral de 2024".

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, llegó a la capital de Chiapas donde acudió al tercer informe de actividades de la también senadora morenista, Sasil de León, realizado en un salón de la llamada zona dorada del poniente citadino.

En esa misma área y afuera del hotel donde se realizó la rueda de prensa, al senador de Morena ya lo esperaban seguidores y simpatizantes con cartulinas de bienvenida y respaldo en Chiapas.

Monreal reiteró que no renunciará a su militancia partidista, pues argumentó que es fundador de Morena desde la primera asociación civil creada en 2011.

"Quiero luchar dentro del movimiento porque creo que nació para no aceptar imposiciones; soy fundador del único partido que creo que debe de trascender a pesar de los defectos y contrariedades y de que no coincido con algunas cosas.

"Quiero luchar dentro de Morena porque nuestro movimiento surgió para no aceptar imposiciones y profundizar la democracia; quizá sea muy idealista".

"No me veo fuera de Morena, sino dentro de la boleta electoral de 2024", aseguró el legislador ante periodistas.

Cuestionado si podría encabezar alguna candidatura en 2024 opositora a Morena, el exgobernador de Zacatecas, recalcó que se mantendrá en el partido gobernante.

"No voy a abandonar Morena, no está en mis planes, sino luchar porque haya piso parejo; en el momento en que se lance la convocatoria estaré presente. No está en mis planes salir" del partido guinda, enfatizó el representante popular.

Incluso, afirmó que no le preocupa que alguno de los otros aspirantes a la candidatura presidencial por Morena tenga el cobijo de alguna figura política "preponderante".

No voy a hablar mal de ellos, "que Dios los ayude"; yo me voy a enfocar a territorio, "soy todo terreno. No le saco", aseveró el político.

La ausencia de preocupación, subrayó, deriva de su confianza en la gente, "con los de abajo, yo soy de abajo; confío mucho en la gente de abajo", apuntó.

Sobre la posibilidad de que pudiera declinar su búsqueda de la candidatura presidencial por Morena, a cambio de la contienda al gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Monreal aseveró que no cree en las compensaciones políticas.

"No busco cargos de consolación; voy a seguir en Morena, voy a luchar en el partido, no voy a salir, voy a estar en la cita con Morena", reiteró.

El senador se refirió además al desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador a mitad de su sexenio.

"Los tres años del presidente han sido de resultados", es un "proceso de transición política inacabado. Yo no podría lanzar las campanas al vuelo de que ya concluimos, porque estamos en el proceso de transición.? "Ha sido un buen Presidente con asignaturas pendientes. Faltan tres años, yo creo que uno de los temas clave que debemos reforzar es la seguridad, el campo, migración y salud", puntualizó.

Seguridad pública e impunidad, los grandes retos de la 4T

Dos de los principales retos en la segunda mitad de este gobierno, consideró el senador Ricardo Monreal, son la consolidación de la estrategia de seguridad pública y el combate a la impunidad, para reducir los índices delictivos y proteger la integridad física y el patrimonio de las y los mexicanos.

En entrevista, el coordinador parlamentario de Morena afirmó que a tres años de la transición política que inició en 2018, se han "sacudido" las viejas formas del quehacer político, así como la parafernalia del poder y los privilegios de la élite política.

Sin embargo, afirmó que el Estado también debe tener la capacidad de otorgar seguridad a las familias "y este tema es el que me preocupa".

Ricardo Monreal agregó que otros de los temas que se tienen que consolidar en los siguientes tres años es la profundización de la vida democrática de México y el combate a la corrupción, así como el impulso al campo mexicano.

Además, dijo que es indispensable respaldar a los sectores sociales de escasos recursos para igualar o "emparejar" el desarrollo en México y eliminar la profunda desigualdad social, sobre todo en el medio rural.

En una gira por Chiapas para presentar su reciente libro "Otro campo es posible" y para acompañar a la senadora Sasil de León Villard en su Tercer Informe de Actividades Legislativas, Monreal asentó que "México está de moda en el mundo y hay gente que quiere invertir".

"Hay posibilidades de lograr mejoría en las actividades económicas en nuestro país y creo que sí le garantizas crédito eficiente, suficiente y barato a los campesinos, van a producir; si los dotamos de asistencia técnica y de respaldo institucional van a aumentar la producción", expresó.

El legislador asentó que si se logra la certeza jurídica para las inversiones, de todo tipo, se logrará colocar a México como un país próspero.