Al menos 8 muertos por explosión en acerera de Tlaxcala

Al menos ocho obreros muertos dejó la explosión de una caldera, en el interior de la planta de Aceros Simec, ubicada en Xaloztoc, Tlaxcala, ocurrida durante la madrugada de este miércoles.

El saldo es preliminar, debido a que las autoridades aún realizan actividades para controlar el siniestro que se registró entre las 03:30 y 04:00 horas. También se desconoce la causa de la explosión.

En un principio, corporaciones policiales y de rescate reportaron un número de 10 trabajadores muertos por calcinamiento; sin embargo, determinaron dejar un saldo preliminar de ocho fallecidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por facultades y atribuciones, acudió a la factoría para realizar el levantamiento de cadáveres e iniciar las investigaciones correspondientes, no obstante, hasta las casi 08:00 horas del día, el Gobierno local no había emitido ningún comunicado oficial sobre la emergencia, pese a la intervención oportuna de diferentes corporaciones de seguridad y auxilio.

Policías municipales y estatales acudieron como primeros respondientes para resguardar el lugar de los hechos, mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), estuvo a cargo del control de la zona para prevenir una emergencia mayor.

El lugar de los hechos fue restringido, con amplio acordonamiento, tanto a medios de comunicación como a la población aledaña. No fue necesaria la evacuación de las viviendas más cercanas.