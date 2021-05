"Al Presidente se le dio la gana nombrarme", asegura cónsul de México en Estambul

Al manifestar que "la culpa es de ustedes [reporteros de la fuente presidencial] por llenar el vuelo", Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, Turquía, aseguró que viajó en primera clase en un vuelo comercial a Chetumal, Quintana Roo, porque el vuelo ya estaba lleno y no había lugares en la clase turista.

Esto a pesar de que había varios asientos vacíos en la parte posterior del avión.

En entrevista con medios en el complejo aeroportuario y al explicar por qué aceptó el cargo de cónsul sin tener experiencia diplomática previa, manifestó que "al Presidente no se le dice que no".

Aseguró que su designación fue una decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador conforme lo establecen las leyes y porque "le dio su gana nombrarme".

"¿Para usted no aplica la disposición de no viajar en primera clase?", se le preguntó.

"La culpa es de ustedes. Yo pagué 600 pesos más para poder venir en este avión porque todo el avión estaba tomado por ustedes....me encantaría venir con ustedes y los responsabilizo, el avión venía lleno por los periodistas".

"¿Pero había lugares atrás?", se le replicó.

"A mí me dijeron que no lo había, de todos modos yo pagué, yo pagué el avión lo que costaba, yo pagué el vuelo y costaba 600 pesos más".

"¿Algo especial ahí en primera clase?"

"Una cerveza", dijo.

Al cuestionarle cuál es la experiencia diplomática que tenía para ser cónsul en Estambul, aseguró que esto ocurrió porque al presidente Andrés Manuel López Obrador "le dio su gana nombrarme, pregúntaselo a él".

"Son decisiones totalmente del Presidente. Lee las leyes, lee la Constitución, es una decisión del Presidente, pregúntele a él. Yo creo que lo ha discutido varias veces, ¿no lo ha respondido? Yo creo que sí, pero es una buena oportunidad, pregúntenle por qué me nombró".

-¿Usted por qué aceptó?", se le preguntó.

"Porque al Presidente no se le dice que no", señaló.

Después de la entrevista abordó una camioneta de lujo y se retiró del aeropuerto.

Isabel Arvide no quiso aclarar si buscará al presidente López Obrador, quien se encuentra en Quintana Roo, pero aseguró que ella "siempre será obradorista"

"¿Verá al Presidente? Aquí anda, ¿lo verá hoy, mañana?".

"Para mí siempre será un placer infinito ver a mi amigo, el señor Presidente. Siempre seré obradorista, creo en su gobierno, creo en lo que está haciendo al 100%, Creo que la lealtad es así, completa y en todo y hay que estar con este gobierno y yo estoy con él".

En el caso de la denuncia que hicieron pública trabajadores del Consulado de México en Estambul, Turquía, de presuntos maltratos, Arvide señaló que esto quedó resuelto con la renuncia de tres empleados que, aseguró, no realizaban sus labores.

"Había tres jovencitos, muy jóvenes, universitarios acostumbrados a no trabajar y como la pandemia prohíbe que los puedas despedir teníamos un problema terrible desde que yo llegué, yo mandé 25, 26 escritos oficiales.

"El problema era que ellos me gritaban y me decían 'no me puedes correr y no te voy a obedecer y no voy a trabajar', entonces cuando uno de ellos llegaba en tenis sin camiseta y unas fachas terribles o cuando llegaban tarde o lo que se oyó de la grabación que es el final de una discusión, una discusión muy violenta que tuvimos, entonces yo le dije a esta niña tienes que ayudar, tienes que bajar y ella gritaba que no me iba a obedecer.

"Afortunadamente para mí, ellos se fueron, renunciaron voluntariamente, hay que aceptar también que Relaciones Exteriores paga muy bajos sueldos, bajísimos a los empleados locales, ellos ganaban el equivalente a 300 euros al mes, entonces para ellos era un trabajo que no les gustaba y cuando yo llegué al consulado había año y medio que no había titular, durante un año y medio no había titular entonces hacían lo que les daba su gana, eso fue el problema. Está resuelto, estuvo informado México en todo momento porque yo informé puntualmente en ese sentido", dijo.