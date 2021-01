Alargan semáforo rojo en Guanajuato por alto riesgo de contagio

El estado de Guanajuato extendió una semana más el semáforo rojo, al enfrentarse el riesgo de contagio de Covid-19 "más grande que nunca".

El secretario de Salud estatal, Daniel Díaz Martínez, informó que en enero se llegarían a rebasar los 100 casos positivos de coronavirus por la tendencia que se tiene y los casos en investigación.

Hasta este domingo 6 mil 791 personas habían fallecido por Covid-19 y se habían acumulado 96 mil 162 casos positivos, la mayoría en León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Guanajuato y Silao.

El Covid-19 se ubicó como la tercera causa de muerte en la entidad, sólo antecedida por la diabetes y problemas del corazón.

El ISSSTE tiene la tasa más alta de letalidad por coronavirus con el 18.8 por ciento, en tanto que el IMSS tiene el 11.6%, la SSG el 4%, Pemex el 12.7, Sedena el 12.6 y la medicina privada el 13.6 por ciento, reveló.

La mayoría de las defunciones se concentran en personas de entre 40 y 69 años de edad, por lo que la SSG planteará ante la federación que la vacuna también vaya dirigida a este grupo poblacional que por su movilidad (por cuestiones laborales) y vulnerabilidad de riesgo está perdiendo la vida.

"Debemos proteger a las personas que más se están movilizando, que tienen factores de riesgo y que pueden llevar el virus a su casa y entonces sí contagiar a un adulto mayor", añadió.

Díaz Martínez dijo que dos hombres han muerto por cada mujer, dijo el doctor. "El 62 por ciento de las personas que han perdido la vida son hombres y el 38 por ciento mujeres".

Lamentables, dijo, siguen a la alza los casos positivos, hospitalización y muertes.

"Hoy el riesgo de contagio es más grande que nunca", es la consecuencia de la movilidad de gente que se registró en Navidad, fin de año, Reyes Magos.

Las personas siguen haciendo fiestas o no atienden las medidas sanitarias, acotó.

El titular de Salud anunció que se extiende el semáforo en rojo del 17 al 24 de enero.

Enfatizó que se necesita ser responsables y asumir las recomendaciones de cuidado.

De los casos confirmados el 24.66 por ciento son empleados, el 18.43 personas del hogar, el 6.17 por ciento son estudiantes, aunque no tienen clases, y el 4.52% personal de enfermería; los médicos están en décimo lugar.

El funcionario pidió a la población reforzar los cuidados y no confiarse porque falta mucho tiempo para que se alcance la inmunización de todos los guanajuatenses con la aplicación de la vacuna.