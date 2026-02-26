Alcalde asegura que fórmula de plurinominales no cambia en reforma

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, no descartó que algunos legisladores de la oposición tengan la intención de acompañar la reforma electoral una vez conociendo el texto final que se presentará el lunes, posiblemente, ante la Cámara de Diputados. Sobre los partidos aliados, dijo que prefiere esperar a que la conozcan y se posicionen.

"Hay muchos legisladores que tienen claro que esta propuesta es una propuesta del pueblo y van a querer acompañarla. Esperemos que, conociendo el texto del lunes, quieran acompañarla. Ojalá conociendo el texto y quitándose de mentiras y demonios que genera la oposición, en aras de mentir, haya un acompañamiento".

"Vamos a esperar, no nos adelantemos. Lo que sí hay que decir, con claridad, es que es un asunto de principios. Esta reforma es un asunto de principios, de compromisos hechos y los compromisos se cumplen y la presidenta hizo ese compromiso en campaña. Hay una exigencia popular respecto a estos temas, ella no podía presentar una reforma distinta", afirmó Alcalde Luján.

Propuesta y posicionamiento de partidos aliados

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este miércoles su propuesta de reforma electoral, adelantando que será hasta el lunes cuando la presente formalmente ante el Congreso. Un día antes por la tarde, Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro, adelantó que estos días servirían para los partidos aliados (PT y PVEM) disipen "algunas indecisiones" sobre acompañar la reforma.

Por su parte, los líderes de esos dos partidos en el Congreso adelantaron que hasta el lunes, conociéndose el texto final de reforma constitucional, presentarán un posicionamiento.

Sobre opiniones disidentes a la reforma dentro de Morena mismo, como la de la senadora Yeidckol Polevsky, la líder de Morena aseguró que no va a responder opiniones personales, "quien no quiera acompañarla es porque está en favor de las decisiones cupulares", dijo.

Detalles de la fórmula de distribución y elección de plurinominales

En conferencia de prensa, Alcalde Luján detalló varios detalles de la reforma que la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre ellos, explicó la manera en que se elegirán los 200 diputados plurinominales, afirmando que la fórmula de distribución de por cociente natural y porcentaje de voto no se modificará.

La lideresa de Morena explicó que sólo modifica la integración de las listas, pero serán el mismo número: 40 posibles diputados plurinominales, mitad mujeres y mitad hombres. El orden no lo elegirán los partidos, sino que los ciudadanos subrayarán o tacharán el nombre de los elegidos por el partido de su elección, en una suerte de boleta parecida a las de la elección del Poder Judicial.

En ese sentido, los 200 plurinominales se elegirán de la siguiente manera:

8 solo serán electos por mexicanos en el extranjero, boleta aparte sólo para ellos en consulados y vía correo postal, postulados por los partidos políticos.

97 serán los segundos y terceros lugares de cada distrito de los 300 que se compitan por mayoría relativa; la lista se integrará por mayor porcentaje de votos luego de cada candidato ganador.

95 se ocuparán para sustentar la fórmula actual de distribución por cociente natural y porcentaje de votación de los partidos, pero la lista de los partidos será abierta, en una boleta aparte, y la ciudadanía elegirá a un hombre y una mujer por el partido de su elección, parecido a como se hizo en la elección judicial.

"Hay una demanda legítima, que no es nueva, tiene muchos años, que tiene que ver con acabar con el dedazo y regresar el poder al pueblo. Morena acompañará la propuesta de la presidenta en la Cámara de Diputados, en el Senado y en todos los Congresos locales, porque es una propuesta que fortalece nuestra democracia", afirmó Luisa María Alcalde.