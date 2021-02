Alcalde de Culiacán retirará mural si el IEE se lo ordena

El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo que si el Instituto Estatal Electoral le ordena retirar el mural develado en el Palacio Municipal, en que aparece la imagen del presidente de la República, Andrés López Obrador, con héroes de la historia de México, acatara la disposición pese a que su exhibición no violenta ninguna disposición legal.

Consideró que el recurso interpuesto por el regidor del cabildo de Culiacán, el panista Eusebio Telles Medina, es sólo un tema político, sin razón ni justificación, puesto que la obra pictórica no generó uso de recursos públicos ni promueve la imagen de personajes vinculados al proceso electoral que se vive en el estado.

Volvió a evocar que en los pasillos del Palacio Municipal está plasmado otro mural, con las imágenes de muchos personajes de la ciudad, entre ellos del extinto candidato presidencial por el Partido Acción Nacional, Manuel J. Clouthier del Rincón, quien aparece con una gorra, con la siglas del partido en que el participó en política.

Estrada Ferreiro, quien adelantó que entregó al cabildo una solicitud de licencia para separarse de su cargo para buscar en Morena su reelección, calificó como resentido al regidor Téllez Medina por el recurso que interpuso ante el órgano electoral para que se retire la obra del artística local "Aldo", quien labora en una de las áreas de Cultura del municipio.

Recordó que con recursos propios, no más de quince mil pesos, el joven artista pintó en un gran mural a López Obrador junto a las figuras de Benito Juárez, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas.

A su juicio esta imagen que fue develada frente al salón de sesiones del Cabildo, el pasado 27 de enero, en una ceremonia privada no violenta ninguna disposición legal, por lo que consideró como una "grilla" política el recurso interpuesto ante el Instituto Estatal Electoral.

Precisó que si el órgano electoral considera que es necesario retirarlo, él acatara la disposición, aún cuando no esté de acuerdo en los cuestionamientos que vierte el regidor de Acción Nacional, Eusebio Telles Medina

Sobre su solicitud de licencia para separarse del cargo en forma provisional, indicó que de ser autorizada entrará en vigor a partir del día 5 de marzo próximo.