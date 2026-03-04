Alcalde propone rifar liposucción o camioneta el 10 de mayo

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El

del Movimiento Ciudadano del municipio de Reforma,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, lanzó una pregunta para celebrar el Día de las Madres, el 10 de mayo: "¿Qué rifamos para el día de las madres, unao una?", propuesta que causó reacciones en pro y en contra entre la ciudadanía.Ramírez Ramos, de, no explicó de dónde saldrán lospara el pago de unaque puede llegar a costar de 40 a 120 mil pesos, ni el modelo y precio de laque busca rifar.Pero ante la propuesta que lanzó elde Reforma, municipio fronterizo con Tabasco, la ciudadanía respondió molesta: "No presi... déjese de tonteras; ese dinero que se va a gastar en una sola persona, gástelo en varias mamás:o de 5 mil pesos que esos sean los regalos, hasta de diez mil pesos; créame que muchas mamás se los van a agradecer", dijo una usuaria de redes sociales."Y si en vez derifas varias motos, creo que varias mamitas estarán contentas", propuso una mujer. Otra agregó: "Lo que va a gastar en unamejor que sean motonetas, que se vean varias y pantallas, estufas, lavadoras, etc;no".Otra más hizo la siguiente propuesta: "Mejor unao una remodelación a su casita de alguna mami". Pero otra mujer dijo: "Una casa con terreno".En la cuenta de Facebook de Ramírez Ramos, laspidieron: "Muchospara que todas (las mujeres) queden contentas presidente y no se vayan tristes el día del evento".han acusado alde mantener en el abandono en el municipio, con, calles en pésimo estado, falta de drenaje, luz, agua y otros servicios.Hasta el momento, lade Ramírez Ramos ha alcanzadoElno ha anunciado de dónde saldrán lospara la compra de lao el pago de la