Alcaldes de oposición amenazan con impugnar Paquete Económico 2022 de Sheinbaum

De persistir la negativa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de que el Paquete Económico 2022 sea analizado y discutido en sesión de cabildo, la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA-CDMX) amenazó con impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ese presupuesto.

En conferencia, el alcalde Miguel Hidalgo y vocero de ese grupo, Mauricio Tabe Echartea, destacó que la Constitución capitalina marca que en el cabildo debe someterse a consideración de los 16 alcaldes la política de ingresos y egresos de la Ciudad.

"De no hacer esto, el proyecto de presupuesto tendrá un vicio de inconstitucionalidad y será impugnable", enfatizó.

Sin embargo, el panista puntualizó que para evitar que haya excusas de impedimento para debatir los recursos capitalinos, ya tienen listo el reglamento para el cabildo y, con ello, poder comenzar a trabajar.

Sostuvo que los alcaldes de oposición, de nueva cuenta enviarán un oficio a Sheinbaum Pardo, para que los reciba en bloque, como lo hizo en su momento con ediles de Morena de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

"Debe reunirse con todos, porque gobierna para todos, no para un partido o grupo. Debe ver la visión integral de los temas relevantes, como es la seguridad y no solo la visión parcial del partido que gobierna", denunció Tabe Echartea.

De igual forma, exhortó al Congreso de la Ciudad de México a que "abra los ojos y oídos, y que no actúen por consigna", pues su deber es escuchar las demandas de los vecinos para mejorar la calidad de vida de los mismos, no sólo los que militan o simpatizan con Morena.

Resaltó que sería lamentable que no le movieran ni una coma al paquete presupuestal y le den la espalda a las alcaldías, "por lo que nos preocupa que se restaure la cultura de subordinación y servilismo al Ejecutivo federal y local", acusó el panista.

"Sería lamentable que las mesas de trabajo con los legisladores sean una simulación para que disque se va a analizar. Esperamos que realmente los diputados tengan la voluntad de analizar y valorar los proyectos", anunció.

En tanto, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, señaló que les preocupa el lema de "Ciudad rica, Gobierno pobre", por lo que calificó de ilógico que la federación haya incrementado recursos a la capital, "pero estos no bajan a las demarcaciones. Basta de pedir austeridad. Seremos más austeros de quienes nos antecedieron", aseguró.

Mientras que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, dejó en claro que "no vamos a agachar la cabeza en tema de presupuesto, no nos están haciendo un favor", enfatizó.

Por ello, anunció que continuarán en defensa de los intereses de la Ciudad de México, y es que los recursos son para los ciudadanos.

"Es un tema constitucional que arroja una fórmula: Territorio y población. No tenemos por qué rogar lo que le corresponde a la ciudadanía. Que le quede claro a Morena, PT y a la jefa de Gobierno, este bloque va a defender los intereses de la Ciudad de México", insistió.

Por su parte, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, comentó que no quieren una reunión "para tomarse la foto", y es que buscamos poner puntos específicos en la agenda.

"Ya no nos pueden decir que ya no reciben bloques, cuando recibió a todos los de Morena", acotó.

En esta ocasión también acudieron los alcaldes de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández; Tlalpan, Alfa González Magallanes; Coyoacán, Giovanni Gutiérrez Aguilar; y Magdalena Contreras; Gerardo Quijano Morales. El ausente, de nueva cuenta, fue el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava.