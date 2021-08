Alcaldes de oposición apoyan regreso a clases presenciales en la CDMX

Tras advertir al Gobierno local que podrá retrasar lo que quiera la transición en las siete alcaldías que perdió Morena, "pero iremos contra los responsables de las irregularidades que encontremos", la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA-CDMX) sostuvo que está a favor del regreso a clases presenciales, "pero con medidas seguras ante la pandemia de Covid-19", dijeron.

En conferencia matutina, realizada en un hotel en Paseo de la Reforma, y con la ausencia, de nueva cuenta, del Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba Suárez, los otros ocho integrantes de esa organización anunciaron que exigirán recursos para sanitización, entrega de cubrebocas y establecer protocolos de seguridad para cuidar a las niñas, niños y adolescentes.

Además, coincidieron los alcaldes electos de la oposición, propondrán que la Secretaría de Educación Pública (SEP) incorpore en los planes de estudio, una materia que identifique este tipo de pandemias y otro tipo de enfermedades, "pues urge concientizar a los menores de lo que sucede", afirmaron.

El alcalde electo de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, se pronunció porque los gobiernos federal y capitalino asuman su responsabilidad, y no sólo amenacen de que aún y con niños enfermos de Covid-19, no cerrará las escuelas.

"No basta con decir que esta escuela está segura y está en condiciones, cuando no funcionan los baños, no hay agua y carece de protocolos para evitar que el regreso a clases se convierta en un contagiadero. Prácticamente, a eso le apuestan las autoridades con dejarnos ese gran paquete", lamentó el panista.

Ante ello, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, quien repetirá otro periodo, sostuvo que "de nueva cuenta hacemos un llamado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que a la brevedad, instale las Mesas de Transición, donde participemos los alcaldes en funciones, los que vienen, la iniciativa privada y, sobre todo, los padres de familia", dijo.

Le pedimos que recuerde cuando ella, en el 2015, llegó a ocupar la jefatura delegacional de Tlalpan y pidió al gobierno de ese entonces que hubiera una transición rápida y ejecutiva, "por eso hoy le solicitamos lo mismo. Morena dice ser un buen gobierno, la 4T, que lo demuestre con hechos y que nos permita tener una transición adecuada", sostuvo Alfa González, alcaldesa electa de Tlalpan.

A su vez, la alcaldesa electa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, señaló que forzar el regreso a clases sin agua y sin que los gobiernos federal y capitalino garanticen un protocolo sanitario para los planteles educativos, ocasionará que se propague aún más el Covid-19.

"Está forzándose a un regreso a clases, cuando no se tiene escuelas preparadas para eso. ¿Qué pasa si en las escuelas no hay agua, cómo se va a lograr que haya higiene, que los niños se laven las manos?", comentó.

Expresó que son preguntas que tenemos y respuestas que ya debería dar el Gobierno capitalino, "pues si habla mucho de protocolos, de esto, de aquello, pero no hay lo indispensable en la Ciudad que es el agua. ¿Cómo le van a hacer para un regreso a clases en pandemia?", insistió.

Reveló que este lunes la Gaceta Oficial de la Ciudad publicó sobre el mantenimiento de las escuelas y los Comités de Ejecución y Presupuesto, así como las reglas que se modificaron, temas que deberíamos de conocer a detalle.

"Es como si tuviéramos una especie de presupuesto participativo dentro de las escuelas, y que de alguna manera debemos conocer sí lo aplica y cómo va estar la participación de las alcaldías, porque parecería que también es una especie de exclusión de la alcaldías para estos Comités", enfatizó.

Por su parte, Luis Gerardo Quijano Morales, alcalde electo de Magdalena Contreras, parece que olvidó a la demarcación que representa, pues cada que habló resaltó la labor realizada en Cuajimalpa, de lo que hará para el inminente regreso a clases y sobre la entrega-recepción. Pero de Magdalena Contreras, nada dijo.

Mientras Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde electo de Coyoacán, destacó que a una semana del regreso a clases presencial en la capital, es necesario un informe puntual del Gobierno local y de SEP sobre el estado que guardan las escuelas públicas, además de un censo y una colecta entre padres de familia, vecinos y empresarios, para recaudar fondos que permitan atender las escuelas en mal estado en su demarcación.

"Buscaremos a las fundaciones más prestigiadas, para que ellos sean quienes recauden y nos ayuden a que con la participación privada también hagamos esta ´cooperacha´ por las escuelas, y no nos quedemos de brazos cruzados y a esperar a ver a qué hora el gobierno federal y de la Ciudad nos llaman o nos invitan a participar", coincidió Lía Limón García, alcaldesa electa de Álvaro Obregón.

Tabe Echartea señaló que pese a que los nuevos gobiernos iniciarán el próximo uno de octubre, aún no cuentan con un diagnóstico respecto de su mantenimiento y/o de los protocolos que seguirán, por lo que esta semana es crítica y urgente que entreguen el censo de cómo están las escuelas públicas.

"Vamos a regresar a clases la siguiente semana y los alcaldes no sabemos en qué condiciones están las escuelas públicas. De ahí que este informe es oportuno y necesario antes de mandar a los niños al ´contagiadero´", destacó Taboada Cortina.

Aunado a ello, dijo, se requiere una partida presupuestal especial para el mantenimiento de las escuelas y asegurar que los sanitarios funcionen en condiciones óptimas.

"Necesitamos asignar una partida especial, porque con el gasto ordinario del mantenimiento de las escuelas no la vamos a librar. He convocado a los vecinos y a los comités de padres de familia, para que nos digan cuáles son las escuelas que están en estado crítico e iniciar la colecta de fondos y quien, de manera generosa y voluntaria, quiera aportar para garantizar que los baños de las escuelas estén en condiciones dignas", dijo Tabe Echartea.

Insistió que los gobiernos federal y local deben asumir la responsabilidad plena de las decisiones que toman en este tema, ya que, enfatizó, "el ánimo es de que pueden solos en el manejo de la pandemia y el regreso a clases", señaló.