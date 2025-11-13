Alcaldesa de Uruapan cuenta con 21 elementos de segurida

logo pulso
Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

El asesinato del presidente municipal de Uruapan impacta en la protección de la alcaldesa en funciones

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 12:30 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la alcaldesa en funciones y viuda del edil, Grecia Quiroz, cuenta actualmente con 21 elementos de seguridad asignados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Sheinbaum precisó que el dispositivo de protección se divide en dos círculos de seguridad, todos integrados por personal militar.

"Siete de ellos están en el primer círculo y 14 en el segundo círculo de seguridad", detalló en la conferencia matutina de este jueves.

El detalle de la protección de la alcaldesa se da luego de la presentación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", una estrategia del gobierno federal enfocada en reforzar la seguridad, la reconstrucción del tejido social y la atención a las causas de la violencia en ese estado.

El asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, conmocionó al municipio de Uruapan y al ámbito político nacional. El alcalde fue atacado por un menor de edad en un evento público por el Día de Muertos, hecho que, según la Presidenta, refleja la necesidad de profundizar en políticas preventivas y en la atención a los jóvenes para evitar su incorporación a grupos criminales.

Sheinbaum en diversas declaraciones ha señalado que su gobierno no permitirá la impunidad en este caso y que se mantiene la coordinación con el gobierno de Michoacán y con la Fiscalía General del Estado para esclarecer el crimen.

Mientras tanto, Defensa desplegará a más de 12 mil elementos de seguridad en la entidad para "encapsular" a los grupos criminales, esto de acuerdo con declaraciones del secretario Ricardo Trevilla Trejo.

El asesinato del presidente municipal de Uruapan impacta en la protección de la alcaldesa en funciones

