Murat acusa a Penchyna de irregularidades en Infonavit

El exdirector del Infonavit y senador por Morena, Alejandro Murat, se deslindó de malos manejos en el instituto y acuso a su sucesor, David Penchyna de un "pago indebido e inexplicable" por 5 mil millones de pesos.

En un video público fijo su postura luego de que el actual director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza denunció que fue la entrega de un contrato a la empresa Telra para diseñar y operar una plataforma que administrara soluciones de vivienda de acreditados que cambiaron su lugar de residencia.

"Contrario a ello, no solo no se le penalizó, sino que el consejo de administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5 mil millones de pesos. Dos de los cinco socios de Telra devolvieron 2 mil millones de pesos que fueron entregados al Infonavit; los otros tres socios se han negado a devolver los 3 mil millones restantes", apuntó Oropeza.

Al respecto, Murat declaró "cuando obtuve el honor de dirigir por tres años. En primer lugar recordar que como director siempre trabaje apegado a la ley y guiado por los principios de honestidad, transparencia y buen gobierno.

"Durante mi gestión el instituto logró otorgar más de un millón y medio de créditos y mantener finanzas con las más altas calificaciones buena gestión".

"Fue la gestión de mi sucesor en el instituto, David Penchyna, la que realizó un pago indebido inexplicable por 5 mil millones de pesos. Esa ilegalidad fue sancionada por la Fiscalía General de la República y fueron aprehendidos el secretario general y exsudirector jurídico de esa administración".

El senador morenista y exgobernador de Oaxaca por el PRI, dijo que poco antes de dejar la dirección del Infonavit, estableció un programa de movilidad hipotecaria para facilitar el intercambio de vivienda ante las necesidades cada día más dinámicas de los trabajadores y sus familias.

El programa buscaba crear el mercado secundario que hoy sigue sin atender al sector público y privado que cobramos o aprobado en su momento por los comités y el consejo de administración y no implicaba erogación o contraprestación alguna por parte del instituto, ya que el riesgo y costo eran responsabilidad de la empresa que lo desarrollaría.