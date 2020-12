Alejandro Vera, exrector vinculado a la "Estafa Maestra", se jubila

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, vinculado al caso de la Estafa Maestra, obtuvo su jubilación como profesor investigador de la máxima casa de estudios en la entidad. Así lo confirmó el actual rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, quien detalló que Vera recibirá el 60% de su salario porque no existe impedimento legal para que ejerza ese derecho laboral. Vera Jiménez, dijo, solicitó su jubilación con anticipación; es decir, desde que era director general del Consejo de Ciencia y Tecnología.

"Solicitó su jubilación. Ya no da clases, se le jubiló conforme a la normatividad interna de la universidad porque no tenía 25 años de antigüedad como requiere la universidad, pero alcanzó el 60%", aseguró Urquiza Beltrán. Vera Jiménez y el entonces tesorero de la máxima casa de estudios, Eduardo Sotelo Nava, fueron vinculados a proceso en octubre pasado por el desvío de 450 millones de pesos de recursos públicos. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, habrían utilizado ese dinero, otorgado por el gobierno estatal para salarios y proyectos de docencia, como garantía de un crédito bancario en 2014.

El también excandidato a la gubernatura por el Partido Nueva Alianza en el proceso electoral de 2018 obtuvo su jubilación a pesar de que la UAEM enfrenta una crisis financiera desde hace seis años, lo cual le impide cumplir con el pago de aguinaldos a sus trabajadores anualmente. Sobre la situación financiera de la institución, Urquiza Beltrán afirmó que existe una negociación para el rescate financiero y confió en que el próximo año se homologue el costo por estudiante, ya que este no se ha reconocido, a pesar de los indicadores académicos de la universidad y de posicionarse entre las 10 mejores del país.

Agregó que hasta el momento se ha cumplido en tiempo con el pago de salarios a la base trabajadora, pero hacen falta 290 millones de pesos para el pago de aguinaldos, seguro social, Infonavit y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores.