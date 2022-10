Alerta Cofepris por venta de lote de Bedoyecta Tri pirata

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la venta de productos vitamínicos falsificados, se trata de Bedoyecta Tri en solución inyectable, y su presentación en cápsulas.

La comisión recomendó adquirirlos en sitios autorizados para evitar afectaciones a la salud, además de revisar el número de lote y verificar que no sea de los lotes 179367 o 318783.

"La presente alerta sanitaria se emite derivado del análisis y evaluación de las denuncias presentadas por el titular del registro sanitario, Laboratorios Grossman, quien informó sobre la identificación de diversas irregularidades en los empaques primarios y secundarios", determinó en un comunicado.

Agujas no corresponden a las especificadas

El paquete falsificado de Bedoyecta Tri tiene el lote 179367, mismo que la empresa fabricante, los laboratorios Grossman, no reconoció.

"El producto falsificado presenta en el empaque externo el logotipo en tonos verde y azul; textos con errores ortográficos y el símbolo de reciclado es distinto al original. En el interior presenta pegamento adhesivo y las agujas no corresponden a las especificadas para el producto", especificó la Cofepris.

La falsificación de Bedoyecta de 30 cápsulas fue detectada en el lote 318783 y el diseño exterior del contenedor del producto presenta contorno blanco, así como la figura del átomo de cápsulas sin transparencia; asimismo el empaque interior no presenta terminado uniforme, incluso en algunos casos el contenido está incompleto, señaló la Cofepris.