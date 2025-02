Alerta Infonavit por estafas con "créditos en efectivo"

Al afirmar que "son unos delincuentes, son unos coyotes", Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, alertó este lunes de supuestos trabajadores del instituto, que gestionan el retiro de los recursos de la subcuenta de vivienda.

En Palacio Nacional, el titular del Infonavit llamó a los derechohabientes a que no se dejen engañar con estos supuestos gestores.

"Los coyotes son delincuentes, se anuncian haciéndose pasar por trabajadores del Infonavit y ofrecen un esquema de obtención de crédito en efectivo. Un llamado a los derechohabientes del Infonavit, a que no se dejen engañar.

"Hay muchos coyotes metidos en el Infonavit engañando a los derechohabientes, haciéndoles creer que pueden sacar su dinero para hacer cualquier cosa. En esta trama, lo que ellos buscan es obtener un porcentaje del dinero de los trabajadores. Se quedan hasta con el 40%, y en ocasiones hasta más, del dinero que pertenece a los derechohabientes", señaló.

En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, Octavio Romero Oropeza difundió un audio de una llamada con un supuesto gestor; de nombre Julio César Juárez, quien se presenta como integrante del Instituto de Asesores del Infonavit el cual, alertó, no existe.

"Y dice, 'tu crédito Infonavit en efectivo, para lo que quieras'. Ojo, el dinero de los trabajadores que está en la subcuenta de vivienda es fundamentalmente para dos cosas: para vivienda, para el que requiera vivienda a través de un crédito sustentado con su fondo, el que lo requiera. Y el que no lo requiera porque por alguna razón tiene casa, la heredó o la adquirió de otra manera, el día que se jubile se lleva su dinero".

El director general del Infonavit señaló que el dinero de la Subcuenta de Vivienda es para la vivienda o para la pensión el día que se retire.

Detalló la forma en cómo defraudan estos "coyotes" a los derechohabientes.

"Sacan el crédito, compran una casa, consiguen otro derechohabiente que compran esa casa que compró el anterior. Es como una pirámide. Y lo cierto es que defraudan a la gente.

"El llamado es que no caigan en esto. El dinero del Infonavit, cuando ellos lo requieran, es al 100% para su vivienda, al 100% para su pensión. Estos señores son unos delincuentes, son unos coyotes. Y el llamado a que no caigan en eso", exhortó.