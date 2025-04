Reclama PAN a edil del PVEM por demora en pago a regidores

El diputado local Rubén Guajardo Barrera calificó como ilegal, antidemocrático y totalitario el impago a regidores de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento de Rioverde, quienes no han recibido su salario desde hace aproximadamente tres meses.

Estas declaraciones surgieron durante la sesión del Congreso Itinerante en dicho municipio, donde se le informó al diputado que los regidores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sí han estado recibiendo el pago del cabildo, encabezado por el alcalde Arnulfo Urbiola Román, también perteneciente al PVEM.

"La verdad es que me impresiona y me impacta que no se les está dando el pago a unos regidores. Porque eso es un derecho que ellos ganaron con el voto ciudadano. Y es antidemocrático y totalmente totalitario. Que alguien no le pague a un regidor es síntoma de totalitarismo", expresó.

Guajardo Barrera, quien preside la Comisión de Asuntos Electorales, aseguró que intervendrá en el caso a través de esta instancia y de las autoridades jurisdiccionales en materia electoral para dar seguimiento a lo que calificó como una práctica ilegal.

"Al final, es la forma en que la ciudadanía está eligiendo y lo que se busca es que tengan los equilibrios. Es lamentable que en Rioverde se tenga estos síntomas antidemocráticos", añadió.

También adelantó que discutirá el tema con la presidenta estatal del PAN, Verónica Rodríguez, y con los regidores afectados. "Estaremos acompañando jurídicamente a la regidora del PAN para que reciba el salario que ganó con el voto ciudadano", concluyó.