Alfonso Durazo deja la SSPC con 2 mil 289 asesinatos en octubre

Alfonso Durazo Montaño deja este viernes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con un repunte en los homicidios dolosos en octubre comparado con septiembre de 2020.

Faltando este día y el sábado para que concluya el mes, suman 2 mil 289 asesinatos en el país y es muy probable que se superen los 2 mil 315 registrados en septiembre, según los registros del conteo diario elaborado por el gabinete de seguridad federal.

En promedio se han cometido 78.9 homicidios dolosos durante octubre, de acuerdo con las estadísticas que a diario se entregan al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la reunión del gabinete de seguridad en Palacio Nacional.

Guanajuato, donde el grupo criminal de "El Marro" y el Cártel Jalisco Nueva Generación libran una batalla por el control territorial, se mantiene este mes como la entidad más violenta, con 351 muertes violentas. En su lugar se ubica el Estado de México, 226; Michoacán, 209; Baja California, 124.

Al momento, el 11 y 5 de octubre se mantienen como los días con más asesinatos del mes, con 114 y 102, respectivamente.

Tomando en cuenta que estas cifras presentan una subestación del 20%, se estima que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporte por arriba de las 3 mil víctimas de homicidio doloso durante octubre, lo que representaría el décimo mes con más de 3 mil asesinatos en lo que va del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Durante la gestión de Durazo Montaño, quien coordinó el gabinete de seguridad, se registró la cifra más alta de muertes violentas en lo que va del sexenio, con 3 mil 111, en marzo de este año, y la segunda más elevada desde que se tiene registro, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El sonorense deja la marca de nueve meses con más de 3 mil asesinatos, entre diciembre de 2018 y agosto de 2020, contra los tres que se contabilizaron en todo el sexenio de Peña.

En octubre de 2019, cuando se cumplió el plazo de seis meses que el presidente López Obrador se puso en abril de ese año, en Veracruz, para disminuir la violencia, Durazo Montaño estimó que se había logrado "un punto de inflexión en el nivel de crecimiento en la tendencia de los delitos dolosos".

Al mismo tiempo que destacaba las cifras en Palacio Nacional, 13 policías estatales de Michoacán fueron asesinados en una emboscada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Aguililla, uno de los ataques más violentos contra los uniformados.

Pese al estancamiento en niveles altos de la violencia homicida en el país, el extitular de la SPPC afirmó en marzo de 2020 que la estrategia de seguridad seguida es la correcta para disminuir los homicidios dolosos.

"No podemos sentirnos satisfechos obviamente con estos resultados pero nos permite ratificar que la estrategia es correcta para disminuir el homicidio doloso".

En julio del año pasado, Durazo Montaño dijo que a la mitad del sexenio (2021) habrá "paz y tranquilidad razonable" en el país, derivado de la baja en los índices delictivos.

"Estimamos a mitad del sexenio haber regresado razonablemente la paz y la tranquilidad al país y dejar en 2024 un país en paz", señaló.

"Estamos seguros que con la Guardia Nacional vamos a avanzar en el combate exitoso de la criminalidad en nuestro país", expuso.

Y advirtió: "El problema de la inseguridad no se creó de un día para otro ni se va a resolver de un día para otro ni lo podíamos resolver con la Policía Federal. Si hubiese podido ser resuelto con la Policía Federal ni hubiésemos llegado a los niveles de inseguridad que hoy estamos".

Para Durazo Montaño, los homicidios dolosos no deben ser el único parámetro para medir los resultados del gobierno en el ámbito de la seguridad pública.