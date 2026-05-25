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Alga afecta salud de "sargaceros"

Estudio detecta daños en los trabajadores que la recolectan

Por El Universal

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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Alga afecta salud de "sargaceros"
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      Cancún, QR.- Un estudio científico elaborado en playas del Caribe Mexicano señala que la exposición de trabajadores que recolectan el sargazo en playas de Puerto Morelos, Playa del Carmen y Mahahual ha tenido impacto en su salud, la cual empeora cuando la macroalga se pudre y se liberan concentraciones de sulfuro de hidrógeno (H2S), cuyos niveles detectados en los recolectores han llegado a rebasar niveles permisibles.

      Se trata del primer trabajo en su tipo, al basarse en mediciones directas y en tiempo real, realizadas a través de sensores portátiles colocados a 35 "sargaceros" que se dedican a recoger la macroalga que año con año llega a las playas de Quintana Roo.

      La investigación fue elaborada con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de São Paulo y el fondo canadiense New Frontiers in Research Fund, y analiza los riesgos para la salud derivados de la exposición al H2S entre trabajadores dedicados a retirar el sargazo de las playas.

      El sulfuro de hidrógeno es un gas tóxico que se genera cuando el sargazo se descompone en condiciones anaerobias. Es detectable por su olor a "huevo podrido".

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      "Hasta la fecha, ningún estudio publicado ha cuantificado directamente la exposición en tiempo real al H2S entre los trabajadores de limpieza de sargazo.

      Los resultados arrojaron que un 46.9% de los trabajadores monitoreados registró comezón y ardor en la piel; 43.8%, dolores de cabeza; 37.5%, dermatitis y fatiga; 28.1%, irritación ocular y náuseas; 25%, mareos; 21.9%, urticaria y congestión nasal, y un 18.8% presentó irritación de garganta.

      Las personas también reportaron vómitos, ansiedad, trastornos del sueño, infecciones cutáneas, caída localizada de vello en piernas y pérdida de uñas en algunos casos, de acuerdo con el estudio publicado en revista científica Harmful Algae.

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