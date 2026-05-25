Alga afecta salud de "sargaceros"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cancún, QR.- Un estudio científico elaborado en playas del Caribe Mexicano señala que la exposición de trabajadores que recolectan el sargazo en playas de Puerto Morelos, Playa del Carmen y Mahahual ha tenido impacto en su salud, la cual empeora cuando la macroalga se pudre y se liberan concentraciones de sulfuro de hidrógeno (H2S), cuyos niveles detectados en los recolectores han llegado a rebasar niveles permisibles.

Se trata del primer trabajo en su tipo, al basarse en mediciones directas y en tiempo real, realizadas a través de sensores portátiles colocados a 35 "sargaceros" que se dedican a recoger la macroalga que año con año llega a las playas de Quintana Roo.

La investigación fue elaborada con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de São Paulo y el fondo canadiense New Frontiers in Research Fund, y analiza los riesgos para la salud derivados de la exposición al H2S entre trabajadores dedicados a retirar el sargazo de las playas.

El sulfuro de hidrógeno es un gas tóxico que se genera cuando el sargazo se descompone en condiciones anaerobias. Es detectable por su olor a "huevo podrido".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hasta la fecha, ningún estudio publicado ha cuantificado directamente la exposición en tiempo real al H2S entre los trabajadores de limpieza de sargazo.

Los resultados arrojaron que un 46.9% de los trabajadores monitoreados registró comezón y ardor en la piel; 43.8%, dolores de cabeza; 37.5%, dermatitis y fatiga; 28.1%, irritación ocular y náuseas; 25%, mareos; 21.9%, urticaria y congestión nasal, y un 18.8% presentó irritación de garganta.

Las personas también reportaron vómitos, ansiedad, trastornos del sueño, infecciones cutáneas, caída localizada de vello en piernas y pérdida de uñas en algunos casos, de acuerdo con el estudio publicado en revista científica Harmful Algae.